Rejtély, hogyan kerülhetett idegen kő a Marsra

A NASA Perseverance Mars roverje egy szokatlan formájú követ talált, amely nem a Mars felszínére való.

Honnan származhatott, senki sem tudja, de a „szokatlan alakú kőzet” – esetleg egy meteorit – olyan elemeket tartalmaz, amelyek jellemzően vas-nikkel meteoritokhoz kötődnek nagy aszteroidák magjában – közölte az ügynökség Jet Propulsion Laboratory blogbejegyzésében, számol be az Independent.

A nikkel-vas ötvözet a Föld magjának elsődleges összetevője is.

A kőzet, amelynek átmérője körülbelül 31 hüvelyk, szó szerint kiemelkedett a környék alacsonyabb, töredezett sziklái közül.

A rover képes volt elemezni a felépítését a SuperCam műszerrel, amely kamerával, lézerrel és spektrométerekkel vizsgálja a köveket és talajokat, amelyek a fény tulajdonságait mérik.

A SuperCam és a „Percy” – a rover – szintén olyan vegyi anyagokat keresnek, amelyek a Marson élő múltbeli élethez köthetők.

A Perseverance marsjáró a SuperCam eszköz segítségével elemezte a képződmény összetételét. A felderítő alapvetően olyan kémiai anyagokat keres a Marson, amelyek kapcsolatba hozhatók a bolygó egykori élővilágával. A Jezero-kráterben korábban már találtak a marsi életre utaló jeleket: egy ősi, kiszáradt folyómederben mikrobák nyomaira bukkantak. Emiatt vélték úgy a kutatók, hogy a szikladarab is érdemes lehet a vizsgálatra.

„A jelenlegi tudásunk szerint a köveket formáló kémiai anyag egy része vagy magas hőmérsékletet, vagy életet igényelt, és itt nem látunk magas hőmérsékletre utaló jeleket” – mondta Dr. Michael Tice a Texas A&M Egyetem geológusa.