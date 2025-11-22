Elvégezték Magyarország első robotasszisztált gerincműtétjét

Elvégezték az első robotasszisztált gerincsebészeti beavatkozást Magyarországon, a műtétet egy 48 éves gerincdaganatos férfin hajtották végre a Budapesti dr. Manninger Jenő Baleseti Központban.

Viola Árpád, az első magyarországi robotasszisztált gerincsebészeti beavatkozást végző idegsebész, az intézmény főigazgatója sajtótájékoztatót tart a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban 2025. november 21-én. A műtétet egy 48 éves gerincdaganatos férfin végezték el, a beavatkozás során segítségükre volt egy intraoperatív CT-vizsgáló és a robot

Viola Árpád a műtétet végző idegsebész, az intézmény főigazgatója pénteken sajtótájékoztatón elmondta, a műtétre múlt hét csütörtökön került sor, a beavatkozás során segítségükre volt egy intraoperatív CT-vizsgáló és a robot.

A műtét sikeres volt, a beteg, aki a daganat miatt egyik napról a másikra veszítette el járóképességét, jól van, önállóan közlekedik. A páciensre további komplex onkológiai kezelés vár – ismertette a főorvos.

Beszámolt arról, hogy a két részben elvégzett operáció 2,5-3 óráig tartott, az első részében a robot segítségével megtervezték a műtét minden apró lépését, majd a daganat eltávolításánál a sebészt segítette a robot.

Mint mondta, a robottal nagymértékben nő a betegbiztonság, a beültetett implantátum pontosan a helyére kerül, a műtéti bemetszés kisebb egy klasszikus 15-20 centiméteres műtéti hegnél, ezáltal kisebb a szövődmény és a fertőzés kockázata, valamint az egészségügyi személyzetet nem éri sugárterhelés.

Viola Árpád kitért arra, hogy a Fiumei úti baleseti központ Európa egyik legnagyobb sérültellátó centruma, országos és éves szinten a kórházi kezelést igénylő traumás sérülések 17 százalékát látják el, évente 1100 gerincsérült pácienst kezelése történik itt. Ezért elkötelezettek a modern technológiák bevezetése mellett.

A főigazgató elmondta azt is, hogy az intézmény két gyártó – egy német és egy amerikai – robotkészülékét hasonlította össze műtéti körülmények között, hogy a későbbiekben eldönthessék: melyik az az eszköz, amit telepíteni szeretnének.

Ezzel a sikeres beavatkozással a döntéshozóknak is be kívánják mutatni, hogy van igény a robottechnológiára, és olyan helyre kell a nagyértékű technikát telepíteni, ahol nagy az esetszám, ez a baleseti központban adott – mondta a főigazgató.

Hozzátette azt is, az intézet továbbá szeretne részt venni a robotasszisztált beavatkozások innovációjába és képzőközponttá is válnának.

Kitért arra, egy ilyen készüléknek megfelelő műtő kialakítása 1,2 milliárd forint. Azonban az intézmény fokozatos fejlesztéseinek köszönhetően ennek a költségnek a 60 százaléka már kiépített. A gerincsebészeti robot 1,2 millió euró, nagyjából 480 millió forint. Ezt a nagyságrendet az intézmény nem tudja kigazdálkodni, de mint Viola Árpád fogalmazott, bíznak a döntéshozókban, hogy érdemes a baleseti központba robotot telepíteni.