Hátborzongató felfedezést tett a NASA

Nem tudják pontosan megállapítani, hogy honnan származhat. A NASA Perseverance rovere a Marson talált egy követ, amelyről a tudósok úgy vélik, hogy nem a vörös bolygóról származik.

Ahogy a NASA technológiája a bolygó felszínén halad, az általa látott dolgok egészen elképesztőek: a rover számos lenyűgöző felfedezést tett a Naprendszerünk következő világán.

NASA tovább kutat a Marson talált titokzatos kő után

A rover korábban már gyűjtött be mintákat, amely olyan textúrákat tartalmazott, amilyeneket még soha nem láttunk, ezt a mintát „Ezüst Hegynek” nevezték el, és egy részét a Földre hozták további vizsgálatok céljából. Minden, amit a Perseverance talál a Marson, hozzájárul a körülöttünk lévő univerzum jobb megértéséhez, és a legújabb felfedezés egy gyanús kinézetű kő.

A NASA ezt a követ „Phippsaksla”-nak nevezte el, és körülbelül 80 centiméter átmérőjű. Valami a kőben felkeltette a tudósok figyelmét. A Perseverance SuperCam műszerével végzett további vizsgálatok során kiderült, hogy a kő sok vasat és nikkelt tartalmaz, ami arra utal, hogy a kő talán egy meteorit a Naprendszer más részéről, amely a Mars felszínére került.

A NASA roverei korábban már találtak a Marson kívüli eredetű köveket: a Curiosity számos vas-nikkel meteoritra bukkant.

Más roverek, az Opportunity és a Spirit is találtak hasonló űrbéli köveket, amelyekről úgy vélik, hogy eredetileg nem a Marsról származnak, a NASA szerint egyébként különös, hogy a Perseverance eddig nem talált hasonló követ.

További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy a „Phippsaksla” valóban az űrből érkezett-e, de mindenesetre ez újabb darab a Mars felszínét alkotó tájképhez.

A Mars más részein a Perseverance a bolygó felszínén esetlegesen életre utaló jeleket keres.

A rover a Krokodillen nevű régiót járta be, mintákat gyűjtve, minél többet talál, annál többet tudunk meg a bolygóról és azokról a dolgokról, amelyek az évek során érték.

Ha itt potenciális bioszignatúrát találunk, az valószínűleg teljesen más, jóval korábbi korszakból származna a Mars fejlődéstörténetében, mint amit tavaly a Cheyava Falls kráterében találtunk

– nyilatkozta Ken Farley, a Perseverance projekt helyettes tudományos vezetője.

A NASA rovere akár vissza is hozhat a Földre mintákat az újonnan felfedezett kőből, hogy a tudósok alaposabb vizsgálatokat végezhessenek rajta – számolt be róla a Ladbible nyomán a Ripost.