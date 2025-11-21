Kozmikus robbanás lehet a felelős a mamutok eltűnéséért

Nagy, szőrös és már rég nem él - de valaki föltámasztaná

Merész tudományos elképzelésről ír a Scitechdaily portál. Mint a cikkben olvasható, friss, kulcsfontosságúnak mondott régészeti lelőhelyekről származó bizonyítékok utalnak arra, hogy egy nagyobb kozmikus robbanás alakíthatta át a késő pleisztocén kor éghajlatát és ökoszisztémáit. Ez a kataklizma érezhető szerepet játszhatott a mamutok, masztodonok és számos más nagy jégkorszaki állat kihalásában, valamint az úgynevezett Clovis-kultúra hirtelen eltűnésében Észak-Amerika régészeti lelőhelyeiről.

A tudósok számos lehetséges okot javasoltak a drámai klímaváltozás okaként. James Kennett, a Kaliforniai Egyetem emeritus földtudományi professzora és csapata azt feltételezik, hogy egy darabokra tört üstökös robbant fel a légkörben, intenzív hő- és lökéshullámokat bocsátva ki magából. Ezek okozták a széles körű, sokfelé megőrzött égésnyomokat, a keletkező füstöt és kormot, továbbá a napot eltakaró porfelhőket, ami egy „becsapódási télhez” vezetett. A jégtakarók gyors olvadása hozzájárulhatott a Föld további lehűléséhez.