2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Tudomány

Kozmikus robbanás lehet a felelős a mamutok eltűnéséért

MH
 2025. november 21. péntek. 3:49
Megosztás

Friss bizonyítékok szerint egy üstökös felrobbanása okozta a mamutok vesztét.

Kozmikus robbanás lehet a felelős a mamutok eltűnéséért
Nagy, szőrös és már rég nem él - de valaki föltámasztaná
Fotó: AFP/Roger-Viollet/© Collection Roger-Viollet

Merész tudományos elképzelésről ír a Scitechdaily portál. Mint a cikkben olvasható, friss, kulcsfontosságúnak mondott régészeti lelőhelyekről származó bizonyítékok utalnak arra, hogy egy nagyobb kozmikus robbanás alakíthatta át a késő pleisztocén kor éghajlatát és ökoszisztémáit. Ez a kataklizma érezhető szerepet játszhatott a mamutok, masztodonok és számos más nagy jégkorszaki állat kihalásában, valamint az úgynevezett Clovis-kultúra hirtelen eltűnésében Észak-Amerika régészeti lelőhelyeiről.

A tudósok számos lehetséges okot javasoltak a drámai klímaváltozás okaként. James Kennett, a Kaliforniai Egyetem emeritus földtudományi professzora és csapata azt feltételezik, hogy egy darabokra tört üstökös robbant fel a légkörben, intenzív hő- és lökéshullámokat bocsátva ki magából. Ezek okozták a széles körű, sokfelé megőrzött égésnyomokat, a keletkező füstöt és kormot, továbbá a napot eltakaró porfelhőket, ami egy „becsapódási télhez” vezetett. A jégtakarók gyors olvadása hozzájárulhatott a Föld további lehűléséhez.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink