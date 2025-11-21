2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Tudomány

Feltűntek a Föld legrégebbi életjelei

MH
 2025. november 21. péntek. 2:43
Megosztás

Tudósok a Föld legrégebbi életjeleit fedezték fel egy új módszer segítségével, amely felismeri az ősi kőzetekben található élő szervezetek kémiai ujjlenyomatait. Ez a módszer ígéretesnek tűnik a bolygónkon kívüli élet kutatásában is.

Feltűntek a Föld legrégebbi életjelei
A sziklák felelnek meg majd a nagy kérdésekre
Fotó: AFP/Connect Images/Kicka

Izgalmas cikket közölt a Reuters az élet eredetéről. Mint olvasható, a brit kutatók a mikrobiális élet nyomait találták meg olyan dél-afrikai kőzetekben, amelyek körülbelül 3,3 milliárd évesek. Emellett olyan jeleket is detektáltak, amelyeket oxigént termelő fotoszintézist, vagyis a napfény energiává alakítását végző mikrobák hagytak hátra körülbelül 2,5 milliárd éves dél-afrikai kőzetekben.

A szakemberek egy gépi tanulást alkalmazó módszert fejlesztettek ki, amely 90 százalékos pontossággal meg tudja különböztetni az ősi kőzetekben a biológiai eredetű szerves molekulákat, például a növényekből és állatokból származókat, a nem élő eredetű szerves molekuláktól.

A cikkbe aláhúzzák, a kutatók például arra utaló bizonyítékokat találtak, hogy az oxigént termelő fotoszintézis több mint 800 millió évvel korábban kezdődött el, mint ahogy azt eddig ismerték. Hozzáteszik, a fotoszintézis, amely idővel oxigénnel telítette a bolygó légkörét és lehetővé tette a komplex aerob élet evolúcióját, kezdetben a tengeri baktériumok által valósult meg.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink