Feltűntek a Föld legrégebbi életjelei

Tudósok a Föld legrégebbi életjeleit fedezték fel egy új módszer segítségével, amely felismeri az ősi kőzetekben található élő szervezetek kémiai ujjlenyomatait. Ez a módszer ígéretesnek tűnik a bolygónkon kívüli élet kutatásában is.

A sziklák felelnek meg majd a nagy kérdésekre

Izgalmas cikket közölt a Reuters az élet eredetéről. Mint olvasható, a brit kutatók a mikrobiális élet nyomait találták meg olyan dél-afrikai kőzetekben, amelyek körülbelül 3,3 milliárd évesek. Emellett olyan jeleket is detektáltak, amelyeket oxigént termelő fotoszintézist, vagyis a napfény energiává alakítását végző mikrobák hagytak hátra körülbelül 2,5 milliárd éves dél-afrikai kőzetekben.

A szakemberek egy gépi tanulást alkalmazó módszert fejlesztettek ki, amely 90 százalékos pontossággal meg tudja különböztetni az ősi kőzetekben a biológiai eredetű szerves molekulákat, például a növényekből és állatokból származókat, a nem élő eredetű szerves molekuláktól.

A cikkbe aláhúzzák, a kutatók például arra utaló bizonyítékokat találtak, hogy az oxigént termelő fotoszintézis több mint 800 millió évvel korábban kezdődött el, mint ahogy azt eddig ismerték. Hozzáteszik, a fotoszintézis, amely idővel oxigénnel telítette a bolygó légkörét és lehetővé tette a komplex aerob élet evolúcióját, kezdetben a tengeri baktériumok által valósult meg.