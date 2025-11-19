„Egzotikus" labor nyílt Pécsett

A szúnyogokkal kapcsolatos, legmagasabb biológiai biztonsági szinten végzett vizsgálatok elvégzését, környezetbarát gyérítési módszerek kidolgozását, ezáltal a rovarok által behurcolt egzotikus betegségek megelőzését szolgáló egységet hoznak létre a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) – tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény.

Közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás következtében az elmúlt években Európa-szerte megjelentek inváziós szúnyogfajok, amelyek egzotikus kórokozókat – például dengue-, zika- vagy chikungunyavírust – is képesek terjeszteni. Az enyhébb telekkel, a növekvő átlaghőmérséklettel nő a szúnyogok egyre szélesebb körű megtelepedésének kockázata, így újabb egzotikus betegségek is megjelenhetnek, ezért a szúnyogok elleni védekezés egyre nagyobb közegészségügyi jelentőséggel bír – emelték ki.

A kommüniké szerint a hazai és közép-európai járványmegelőzés területén is mérföldkőnek számító projekt egy magyar-horvát együttműködés keretében – összesen 6,1 millió euró európai uniós támogatással megvalósuló – pályázat részeként jöhet létre, amely a szúnyogok által terjesztett betegségek elleni fenntartható, tudományosan megalapozott védekezést szolgálja. A pályázat PTE-re eső, 1,2 millió eurós támogatása teszi lehetővé, hogy a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) új fejlesztésének keretében az országban elsőként Pécsen jöhessen létre ACL-3 (Arthropod Containment Level – Ízeltlábúak tartására vonatkozó biztonsági szint) besorolású vektorkompetencia-laboratórium.

A Szentágothai János Kutatóközpontban kialakítandó labor lehetővé teszi a szúnyogokkal kapcsolatos legmagasabb biológiai biztonsági szinten végzett vizsgálatokat, és hozzájárul a környezetbarát, fenntartható szúnyoggyérítési módszerek hazai bevezetéséhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy az egységben biológiai, ökológiai, genetikai és kórokozó-elemzési kutatásokat hajthatnak majd végre, az ott gyűjtött adatok pedig kulcsfontosságúak lesznek a közös fejlesztésű előrejelző szoftver számára.

Ez pontos információkat nyújt az inváziós szúnyogfajok elterjedéséről, a potenciálisan veszélyes vírusok jelenlétéről, valamint a fertőzések terjedésének mintázatairól. A cél, hogy a kutatási eredmények segítsék a célzott és hatékony védekezési stratégiák kialakítását, hozzájárulva a lakosság egészségének védelméhez és az életminőség javításához – olvasható a közleményben.