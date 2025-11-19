Szívből jövő üzenet várja azokat, akik először lépnek a Marsra

Carl Sagan, minden idők egyik legismertebb csillagásza és ismeretterjesztője nem sokkal halála előtt, 1996-ban egy üzenetet hagyott hátra a Marsra szállás jövőbeli űrhajósai számára.

Sagan szószólója volt a Vörös Bolygó felfedezésének. A Planetary Society társalapítójaként úgy vélte, hogy el kellene mennünk a bolygóhoz, hogy tanulmányozzuk azt a saját bolygónkhoz hasonló analógként, hogy felfedezzük az élet lehetséges jeleit, és egyszerűen a Mars felfedezésének romantikÁJA miatt.

1996-ban, röviddel azelőtt, hogy december 20-án tüdőgyulladásban meghalt, Sagan rögzített egy üzenetet a jövőbeli űrhajósoknak, amit eljutottak a Marsra.

„Carl Sagan vagyok. Ez egy olyan hely, ahol gyakran dolgozom Ithacában, New Yorkban, a Cornell Egyetem közelében. Talán a háttérben hallani lehet egy 200 láb magas vízesést közvetlenül a közelben, ami valószínűleg – gondolom – ritka a Marson, még a csúcstechnológia idején is” – mondja Sagan a felvételen, számol be az IFLScience.

Üzenetében a kutató arról beszélt, lehetséges, hogy a sci-fi és a tudomány ösztönzésére jut el az ember az égitestre. „Vagy talán azért vagyunk a Marson, mert felismertük, hogy ha több világban is élnek emberi közösségek, akkor kisebb az esélye annak, hogy egy világon bekövetkező katasztrófa miatt kihaljunk. Talán azért vagyunk a Marson, mert muszáj, mert az evolúciós folyamat mély nomád ösztönöket épített belénk.

Végül is egy vadászó-gyűjtögetőktől származunk, és a Földön töltött időnk 99,9 százalékában vándorok voltunk.

A következő hely, ahová vándorolhatunk, a Mars. De bármi is az oka annak, hogy a Marson vagy, örülök, hogy ott vagy. És bárcsak veled lehetnék” – mondta többek között Sagan a hangüzenetben.

A felvételt, a The Planetary Society-nek köszönhetően a Marsra küldték, ahova 2008. május 25-én érkezett meg, miután a NASA Phoenix felkerült a leszálló egységére. A film ott marad a felszínen egy archív szilíciumüveg mini-DVD-n, amelyről a társaság reméli, hogy száz, vagy akár több ezer évig is kitart.