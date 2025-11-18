Tényleg chipet fognak az agyunkba fecskendezni?

Az MIT szakemberei új módszerrel jutnának el az agy mélyére: a koponya felvágása nélkül alkalmaznának célzott kezelést. Egy befecskendezhető chippel apró elektronikus részecskék raját küldik a gyulladt agyterületekhez.

Az új rendszer neve Circulatronics. A kutatók szerint nem egyetlen beültethető chipről van szó, hanem egy vezeték nélkül is irányítható kezelési platformról. Az apró, sejteknél is kisebb vezeték nélküli elektronikus eszközök (angol rövidítéssel SWED-ek) a véráramba kerülnek, majd immunsejtekhez kapcsolódva jutnak el a sérült agyrészekhez. Ott elektromos impulzusokkal próbálnak javítani a zavart jelátvitelen – írja az Origo.

A módszert hosszú távon Alzheimer-kór, szklerózis multiplex vagy stroke ellen is alkalmazni lehet.

Állatkísérletekben már sikerült rágcsálók agyába juttatni és távolról stimulálni ezeket az eszközöket. A kutatók szerint a technológia legalább három évre van a klinikai vizsgálatoktól. Ha beválik, a fejlesztés sok jelenleg kockázatos beavatkozást válthat ki, és a test más részeinek gyógyítására is alkalmas lehet.