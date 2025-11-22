2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Tudomány

Betegségmeghatározás egy szemvizsgálattal

Mit fognak feltárni a retinavizsgálatok?

MH
 2025. november 22. szombat. 18:09
Megosztás

Az oculomika modern területe nagy pontosságú retina képalkotást és mesterséges intelligenciát használ egy személy általános egészségi állapotának felmérésére.

Betegségmeghatározás egy szemvizsgálattal
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/Microgen Images/Smd

A retina, a látóideg rétegei és a szem erei mikrováltozásainak elemzésével a mesterséges intelligencia a legkorábbi stádiumban képes azonosítani a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a veseelégtelenség és a neurológiai rendellenességek kockázatát.

A retina az agy kiterjesztése, és szerkezetének bármilyen változása kulcsfontosságú szervek állapotát tükrözi. Ezen finom jelek felismerésének megtanulásához a kutatók több mint 500 000 képet és a kapcsolódó orvosi adatokat tartalmazó hatalmas adatbázisokat használnak.

A mélytanulási módszerek lehetővé teszik a mesterséges intelligencia számára, hogy az emberi szem számára láthatatlan ér- és szöveti jellemzőket észleljen, és digitális egészségügyi „ujjlenyomatot” generáljon – a test általános egészségi állapotának személyre szabott mérőszámát. Ez lehetővé teszi a gyors, nem invazív szűréseket a klinikákon és akár a gyógyszertárakban is.

A szívroham kockázatának felmérésére, a koszorúér-meszesedés kimutatására és az Alzheimer-kór szemfelvételek alapján történő diagnosztizálására szolgáló algoritmusokat már tesztelték. A jövőben az ilyen technológiák jelentősen javíthatják a megelőző orvoslást, növelve a korai betegségfelismerés pontosságát és hatékonyságát.

A módszer fő előnyei a hozzáférhetőség, a sebesség és a fájdalommentesség - írta meg a Gismeteo.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink