Betegségmeghatározás egy szemvizsgálattal

Az oculomika modern területe nagy pontosságú retina képalkotást és mesterséges intelligenciát használ egy személy általános egészségi állapotának felmérésére.

A retina, a látóideg rétegei és a szem erei mikrováltozásainak elemzésével a mesterséges intelligencia a legkorábbi stádiumban képes azonosítani a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a veseelégtelenség és a neurológiai rendellenességek kockázatát.

A retina az agy kiterjesztése, és szerkezetének bármilyen változása kulcsfontosságú szervek állapotát tükrözi. Ezen finom jelek felismerésének megtanulásához a kutatók több mint 500 000 képet és a kapcsolódó orvosi adatokat tartalmazó hatalmas adatbázisokat használnak.

A mélytanulási módszerek lehetővé teszik a mesterséges intelligencia számára, hogy az emberi szem számára láthatatlan ér- és szöveti jellemzőket észleljen, és digitális egészségügyi „ujjlenyomatot” generáljon – a test általános egészségi állapotának személyre szabott mérőszámát. Ez lehetővé teszi a gyors, nem invazív szűréseket a klinikákon és akár a gyógyszertárakban is.

A szívroham kockázatának felmérésére, a koszorúér-meszesedés kimutatására és az Alzheimer-kór szemfelvételek alapján történő diagnosztizálására szolgáló algoritmusokat már tesztelték. A jövőben az ilyen technológiák jelentősen javíthatják a megelőző orvoslást, növelve a korai betegségfelismerés pontosságát és hatékonyságát.

A módszer fő előnyei a hozzáférhetőség, a sebesség és a fájdalommentesség - írta meg a Gismeteo.