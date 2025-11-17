A mesterséges megtermékenyítés eredményességét javító inkubátort fejlesztenek

A kibocsátott fotonok alapján a legéletképesebb embriók kiválasztását lehetővé tevő inkubátor fejlesztésén dolgoznak a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Matro Kft. és az Ultrasmart Kft. szakemberei egy 726 millió forintos projekt keretében – tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény kedden az MTI-t.

A három éven át zajló fejlesztés célja a mesterséges megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelése (képünk illusztráció)

Azt írták, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 626 millió forintot támogatásával három éven át zajló fejlesztés célja a mesterséges megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelése.

Egy olyan inkubátortechnológiát fejlesztenek ki, amely az embriók által kibocsátott, rendkívül alacsony energiájú fotonok jellemzői alapján képes azonosítani a megtapadásra legalkalmasabb embriót.

Korábban a PTE Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának (PTE HRNL) munkatársai e jelenséget elsőként mutatták ki embriók megfigyelése során teljes fényvédelem mellett – idézték fel a közleményben.