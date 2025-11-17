Tudomány
A mesterséges megtermékenyítés eredményességét javító inkubátort fejlesztenek
A projekt 726 millió forintos
Azt írták, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 626 millió forintot támogatásával három éven át zajló fejlesztés célja a mesterséges megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelése.
Egy olyan inkubátortechnológiát fejlesztenek ki, amely az embriók által kibocsátott, rendkívül alacsony energiájú fotonok jellemzői alapján képes azonosítani a megtapadásra legalkalmasabb embriót.
Korábban a PTE Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumának (PTE HRNL) munkatársai e jelenséget elsőként mutatták ki embriók megfigyelése során teljes fényvédelem mellett – idézték fel a közleményben.