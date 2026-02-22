Nyilvánosan bemutatták Assisi Szent Ferenc ereklyéit

Közel 800 év után először állították ki a nyilvánosság számára Assisi Szent Ferenc földi maradványait – jelentette az AFP beszámolója alapján a Yahoo News .

A 1226-ban elhunyt ferences rendalapító ereklyéi az assisi Szent Ferenc-bazilikában láthatók, a négyhetes eseményre mintegy 400 ezer látogatót várnak.

Félóránként körülbelül 750 ember léphet be előzetes, ingyenes regisztráció után. A beszámolók szerint sok hívő meghatódva, könnyek között imádkozott a relikviák előtt. A kolostor szóvivője hangsúlyozta: az ereklyék tisztelete ma is jelentőséggel bír, és a kiállítás „mély lelki élményt” kínál a látogatóknak.

A csontvázat nitrogénnel töltött plexiüveg vitrinben, felirattal ellátva helyezték el az oltár előtt, további golyóálló üveggel és folyamatos kamerás megfigyeléssel védve. A maradványokat 1818-ban vizsgálták meg tudományosan, és 1978 óta most először mutatják be szélesebb közönségnek.

Az olasz kormány az évforduló alkalmából október 4-ét ismét nemzeti ünneppé nyilvánította.