Így lett Inês de Castro múmiakirályné

1361-ben egy halott nőt koronáztak Portugália királynőjévé. Inês de Castro reménytelen viszonyt folytatott Don Pedro portugál trónörökössel, aki olyan megszállott volt, hogy előásta szerelmét.

Hol húzódik a határ a szerelem és a megszállottság között? Inês de Castro és Don Pedro, vagyis I. Péter portugál király története inkább utóbbi kategóriába esik. Ugyanis a reménytelenül szerelmes uralkodó exhumáltatta szeretője holttestét és kötelezte a nemeseket, hogy kezet csókoljanak neki. Íme a történelem legbizarrabb románcának bugyrai.

Szerelem vagy kötelesség? Don Pedro és Inês de Castro végzetes találkozása

1340-ben fényes királyi menyegzőt tartottak a portugál királyi udvarban, ami IV. Alfonz politikai szövetségét ünnepelte. Mária Konstancia az egyik legbefolyásosabb spanyol arisztokrata család sarja volt, ideális arajelölt a portugál trónörökös, Don Pedro számára. Csakhogy a menyasszony kíséretében volt egy nő, aki még őt is túlragyogta: ő volt Inês de Castro.

Ines egy prominens spanyol nemesi család leszármazottja volt, akit több rokoni szál kötött össze a spanyol és portugál királyi családokkal. A művelt és intelligens lány azonnal elbűvölte a herceget, csakhogy annak apja ellenezte kapcsolatukat, mivel a nő hivatalosan törvénytelennek számított.

Titkos viszony és a gyilkosság

A reménytelenül szerelmes trónörökös azonban apja tiltása ellenére titkos viszonyt kezdett Inesszel, aki továbbra is szomorú felesége udvarhölgyeként szolgált. Konstancia végig tudott férje szerelméről, és mindent bevetett, hogy véget vessen a kapcsolatnak. Például amikor 1344-ben életet adott Don Luís nevű fiuknak, Inês de Castrót kérte fel keresztszülőnek. Tette mindezt annak tudatában, hogy a katolikus egyház szemében akkoriban a keresztszülő és szülő közötti házasság szigorú tabunak számított. A sors kegyetlen tréfája, hogy a csecsemő alig nyolc napig élt.

Az udvarhölgy és a trónörökös azonban folytatták viszonyukat. Amikor IV. Alfonz tudomást szerzett fia hűtlenségéről, Alburquerque városába száműzte a galíciai nemeshölgyet.

Amikor Konstancia 1349-ben váratlanul elhunyt, ez utat nyitott szerelmük felé, nyilvánosan együtt éltek, a románcból pedig négy gyerek is született.

Alfonz király még második házasságot is akart intézni fiának, ám utóbbi elutasította a tervet. Azonban a király rosszallását nem pusztán a szerelem, hanem fia „sógorainak” növekvő befolyása is aggasztotta. Ugyanis Don Pedro különösen szoros viszonyt alakított ki Inês fivéreivel, Fernandóval és Alváróval, akik mind nagyobb befolyásra tettek szert a közügyekben.

Talán ez is szerepet játszott abban, hogy amikor Pedro távol volt, a hatalmukat féltő portugál nemesek nyomására 1355-ben felségárulás vádjával bíróság elé állította, majd kivégeztette Inest. A történet úgy tartja, hogy a nőt gyerekei karjaiból tépték ki, a trónörökös pedig, akivel alig egy évvel korábban titokban összeházasodtak, tajtékzott és felesége két gyilkosán töltötte ki bosszúját.

A múmiakirályné története

Amikor apja halála után 1357-ben trónra lépett I. Péter portugál király első dolga volt, hogy szerelme, Inês de Castro holttestét exhumálja. A testet a combriai katedrálisba szállíttatta, díszes ruhákba és ékszerekbe öltöztette, majd ünnepélyes keretek között királynévá koronázta. A nemeseket kötelezte, hogy csókoljanak kezet a halott királynénak, aki így halálában kapta meg azt a fokú tiszteletet, ami életében járt volna neki.

A koronázás után az Alcobaca kolostorban helyezték végső nyughelyére, ahol kívánsága szerint 1367-ben bekövetkezett halála után I. Pétert is mellé temették. A múmiakirályné történetét azonban sok történész inkább afféle legendának tartja. Szerelmüket némileg az is árnyalja, hogy I. Péter portugál királynak 1357 áprilisában egy másik törvénytelen gyereke született, aki később I. János néven lépett trónra.

Inês de Castro, a múmiakirályné

Akár igaz, akár nem, a portugál trónörökös és a galíciai nemes lány szerelme az egyik legtragikusabb viszony a történelemben. Mai szemmel nézve azonban nem tűnik olyan romantikusnak a kapcsolat, amiben éppúgy szerepet kap a megszállottság, mint az intrika – írta meg a Life.