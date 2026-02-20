Tutanhamon alkothatott meg egy fontos rituálét

Tutanhamon sírjából származó tárgyak arra utalnak, hogy a fiatal fáraó temetési szertartásokon esett át, amelyek célja a mumifikálódott testének feltámadása volt a túlvilágon.

Nicholas Brown szakértő négy aranyozott, fa botot, az úgynevezett pej-aha-t vizsgálta meg, amelyeket a sírban találtak. Azt feltételezi, hogy ezek az ókori egyiptomi „Az alvilág és a mennyország könyve” szöveghez kapcsolódnak, amelyben Hórusz isten a „res” szimbólumot használja a fáraó múmiájának feltámasztására, aki Oziriszsé változik.

Bár a szöveg Tutanhamon halála után jelent meg, a botok és Ozirisz felébresztésének rituáléja közötti kapcsolatot korábban nem vizsgálták. Brown úgy véli, hogy Tutanhamon vallási hagyományok helyreállítására irányuló programja magában foglalta a túlvilági hithez való visszatérést is. Újraértelmezi a szarkofág közelében található agyagteknőket is, arra utalva, hogy azokat múmiák feltámasztásának szertartásaiban használhatták, Oziriszhez, Egyiptom termékeny földjének uralkodójához társítva őket.