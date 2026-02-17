Végre felfedezték az ókori Görögország legszigorúbban őrzött titkát?

Több mint ezer éven át a Földközi-tenger térségéből érkeztek emberek a görögországi Eleuszisz templomába, hogy részt vegyenek egy olyan titkos rituálén, amelyről bárki, aki beszélt, azonnal halálra ítélték.

Az eleusziszi misztériumok néven ismert, kultuszszerű gyakorlatban feltehetően tudatmódosító szerek használatára került sor, és a tudósok most végre rájöhettek, hogy milyen anyagot adtak a beavatottaknak.

Az eleusiszi misztériumok – egy kis háttér

Az eleusiszi misztériumokat minden évben az őszi betakarítás idején tartották, és gyökereik a 7. századi szóbeli hagyományban, a Demeterhez szóló homéroszi himnuszban rejlenek. Ebben a történetben Demeter – a természet és a termékenység görög istennője – belép egy eleusiszi barlangba, hogy megkeresse lányát, Perszephonét, akit Hádész elrabolt és az alvilágba hurcolt.

Persephone visszahozásának küldetését utánozva a rituálé a halál és újjászületés folyamatos ciklusát jelképezi, amelyre a mezőgazdaság épül. Ennek az életet adó mintának tiszteletére Athénban a betakarítás idején szertartásokat tartottak, amelyek csúcspontja az úgynevezett Szent Úton végighaladó felvonulás volt, amely a Szent Kaputól egészen Eleusziszig, mintegy 30 kilométerre nyugatra vezetett.

Megérkezésükkor a beavatottak hatalmas tömege lépett be a telesterion néven ismert hatalmas terembe, ahol a papok végrehajtották az eleusiszi misztériumokat. Bár a részvétel minden görögül beszélő férfi és nő számára nyitott volt, társadalmi státuszuktól függetlenül, a telesterionban történtekről beszélni szigorúan tilos volt, és az, aki megszegte ezt a tilalmat, halállal büntethető volt.

Végül a templomot a 4. században a perzsák elpusztították, ezzel véget vetve az eleusiszi misztériumoknak. Mivel nincs feljegyzés arról, hogy pontosan mit is jelentett ez a misztikus szertartás, annak részletei elvesztek a történelem süllyesztőjében - írja az IFLScience.

Amit a rituáléról tudunk

A Demeterhez szóló homéroszi himnusz említi egy árpa és menta tartalmú ital fogyasztását, bár sok történész úgy véli, hogy a szertartás során valamilyen pszichedelikus anyagot használtak. Annak ellenére, hogy szigorúan tilos volt beszélni a gyakorlatról, néhány homályos forrás említi olyan keverékek használatát, amelyek az ego halálát és az újjászületés érzését idézik elő, bár nincs egyértelmű jelzés arra, hogy milyen összetevőket tartalmaztak.

Valószínű, hogy ez a szentség nem tartalmazott ópiumot, mivel ezt az ókori görög orvoslásban széles körben használták, ezért nem volt elég titkos a misztériumokhoz. A pszilocibin szintén nem valószínű jelölt, mivel akkoriban még nem tudták termeszteni a mágikus gombákat.

Egy népszerű elmélet szerint a hallucinogén ergot-alkaloidok, amelyeket a Claviceps purpurea nevű patogén gomba termel, lehettek az eleusiszi misztériumok során használt titkos szentség. Ezt az elméletet alátámasztja, hogy ilyen alkaloidokat találtak kerámiákon és fogkőben egy másik eleusiszi templomban, Mas Castellar de Pontósban.

Az ergot azonban rendkívül mérgező peptideket is tartalmaz, amelyek rohamokat, üszkösödést és halált okozhatnak azoknál, akik elfogyasztják. Az Szent Antal-tűz néven ismert, véletlen ergot-fogyasztás által kiváltott szindróma több tömeges tragédiáért is felelős volt a történelem során, köztük egy 1418-as párizsi járványért, amely körülbelül 50 000 ember életét követelte.

Lehet, hogy az ergotot használták az eleusiszi misztériumokban?

Annak megállapítására, hogy az ergot-alkaloidokat feltehetően be lehetett-e adni a beavatottaknak anélkül, hogy megölték volna őket, egy új tanulmány szerzői megpróbálták kideríteni, hogy ezeket a toxinokat az ókori papok eltávolíthatták-e. Ehhez Claviceps purpurea micéliumtömegeket áztattak víz és hamu lúgoldatában.

Két óra múlva megállapították, hogy a mérgező ergopeptidek mind eltűntek, míg az ergot-alkaloidok pszichoaktív vegyületekké, például lizergsav-amiddá (LSA) alakultak át. Bár nem olyan erős, mint az LSD, ez a kissé hasonló molekula pszichedelikus hatásokról ismert, és úgy gondolják, hogy az ókori azték rituálékban használták.

„Eredményeink bizonyítják, hogy a mérgező ergopeptidek kémiailag pszichoaktív anyagokká alakíthatók egy ősi, lúgban végzett reakcióval, amely technikát az eleusiszi szertartások papnői is alkalmazhattak” – írják a tanulmány szerzői. Arra a következtetésre jutottak, hogy az ergot valóban az eleusiszi misztériumok során használt titkos pszichedelikum lehetett, és feltételezik, hogy a gombát fertőzött árpából szüretelték.