A tíz legnagyobb régészeti tévedés

A régészet szereti a kézzelfogható bizonyítékokat: csontokat, köveket, földrétegeket, tűz nyomait. És mégis, időnként elcsábul valamiért, ami „túl szép”, hogy igaz legyen – vagy elutasít valami hiteleset, mert nem illik a korszak képébe.

Íme néhány példa a történelem legnagyobb régészeti tévedéseire.

A piltdowni ember

1912-ben Nagy-Britannia megkapta, amit akart: „saját” előemberét. A Sussexben, Piltdownban talált leletnek kellett volna lennie a majmok és az emberek közötti hiányzó láncszemnek. A puzzle illett a kor elvárásaihoz: egy nagy, „emberi” koponya és egy inkább „majomszerű” állkapocs arra utalt, hogy az agy korán megnagyobbodott, és a többi anatómiai rész csak utolérte. Kivéve, hogy ez volt a tökéletes történet egy birodalmi ambíciók korszakában – és a tökéletes csali a tudományos hiszékenység számára.

A hiba nem csak abban állt, hogy valaki hamisította a csontokat. A hiba rendszerszintű volt: évtizedeken át Piltdown befolyásolta más leletek értelmezését, lassította az afrikai és ázsiai hiteles hominida fosszíliák elfogadását, és minden „nem illeszkedő” adatot könnyen kiválaszthattak mentálisan, mint kivételt. Csak az 1940-es és 1950-es években, amikor fluorvizsgálatokat és modernebb elemzéseket kezdtek alkalmazni, vált nyilvánvalóvá, hogy a „készlet” elemei különböző eredetűek és korúak voltak, és hogy néhányat szándékosan színeztek és módosítottak, hogy öregnek tűnjenek - írja a focus.pl.

A japán paleolit „szenzáció”

Japánban az évek során egyre nőtt azoknak a látványos leleteknek a száma, amelyek a települések és az anyagi kultúra eredetét egyre távolabbi múltba tolta. Mindezek középpontjában az amatőr felfedező, Shinichi Fujimura állt, akit szinte csodatevőnek neveztek – mert bárhol is jelent meg, forradalmian új kőeszközök „bukkantak fel a földből”. Ez nemcsak karrierjét építette, hanem egy nemzeti narratívát is a nagyon ősi gyökerekről.

A botrány 2000 novemberében robbant ki, amikor a japán sajtó közzétette azokat a fotókat, amelyeken Fujimura eltemeti a leleteket, amelyeket aztán „felfedezett”. Elismerte a hamisításokat, és ennek eredményeként számos lelőhely és az egész narratíva hitelessége, amely a szigetcsoport legrégebbi emberi nyomairól szólt, megrendült. Ez a történet különösen fájdalmas, mert megmutatja, milyen könnyen tudnak a tudományos közösség és intézmények – a „túl szabályos csodák” iránti szkepticizmus hiánya miatt – hamis információkat beépíteni a tankönyvekbe, a múzeumi kiállításokba és a kollektív képzeletbe.

Vinland térképe

Amikor az úgynevezett Winland-térkép a 20. század közepén felbukkant, úgy tűnt, mintha egy történész álma vált volna valóra: egy állítólagos középkori dokumentum, amely Grönlandtól nyugatra fekvő földeket ábrázol, és amely potenciálisan Kolumbusz előtti Amerikáról szóló ismeretek nyomát tartalmazza. Hitelességéről hosszú vita folyt, mert egyes jellemzői hitelesnek tűntek, míg mások gyanúsan modernnek. És itt rejlik a régészeti hibák lényege: néha egy hamisítvány „elég jó”, hogy évtizedekig a hitelesség határán maradjon.

Az ezt követő években különböző elemzések jelentek meg, többek között a tinta és a pigmentek összetételének vizsgálata, amelyek nem feleltek meg a középkori technikáknak. A fordulópontot az újabb, globális kémiai elemzések és a térképen látható elemek kritikus vizsgálata jelentette – beleértve azt a gyanút is, hogy a feliratokat és elemeket „módosították”, hogy jobban úgy tűnjenek, mintha ugyanabból a korszakból származnának, mint a kísérő kézirat. 2021-ben a Yale-i kutatók bejelentették, hogy az összegyűjtött bizonyítékok meggyőzőek, és inkább hamisítványra utalnak, mint középkori eredetire.

Kristálykoponyák

A kristálykoponya olyan, mint egy régészeti mém a mémek korszaka előtt: egy hipnotikus tárgy, „túl gyönyörű”, az aztékokról, a majákról és rejtélyes erőkről szóló történetekkel átszőtt. A probléma az, hogy az anyag és a kivitelezés ellenőrizhető. Amikor a kutatók mikroszkóp alá vették, a varázslat kezdett szertefoszlani: a felületen a kolumbusz előtti kőfaragó műhelyek helyett a modern technikákra jellemző megmunkálási nyomok jelentek meg.

A nagy múzeumokhoz (köztük a British Museumhoz és a Smithsonianhoz) kapcsolódó példányok esetében rámutattak a modern csiszolóanyagok és technológiák (köztük az ipari csiszolóanyag-gyártással együtt megjelentek) használatára. A következtetés fájdalmas volt, mert nemcsak a tárgyak hitelességét ásta alá, hanem azt is, hogy az intézmények – a szenzációhajhászat, az antikvitás-piac és a közvélemény elvárásainak nyomására – milyen könnyen válhatnak „szép” hamisítványok terjesztőivé.

Cardiff-i óriás

1869-ben egy 3 méter magas fosszilizálódott embert „fedeztek fel” Cardiffban, New Yorkban. Az emberek fizettek, hogy megnézhessék, a sajtó felkapta a hírt, és a korszak vallásos és szenzációhajhász hangulata (beleértve a Biblia szó szerinti értelmezésének népszerűségét) megtette a többit. Ez egy klasszikus hiba volt: a tárgynak nem kellett meggyőznie az összes szakértőt – elég volt, hogy megragadta a közönség fantáziáját és üzletté vált.

Végül a készítő beismerte a csalást, de a tanulság megmaradt: a régészetben (és általában a tudományban) egy lelet népszerűsége néha fordítottan arányos a hitelességével – különösen akkor, ha az objektum tökéletesen illeszkedik a korszak elvárásaihoz.

A Kensington-i rúnakő

A Kensington-i rúnakő állítólag bizonyíték volt a skandinávok 14. századi jelenlétére Észak-Amerika mélyén. A helyi büszkeség és a „viking felfedezők” romantikus képe miatt ez bombahír volt. A probléma: a felirat nyelve és formája gyanúsan modernnek tűnik, inkább a 19. századi svéd nyelvhez hasonlít, mint a középkorihoz, és az epigráfiai elemzésben ez lehet a végső csapás.

Ennek a hibának érdekes utóíze van, mert a tudomány és a kulturális igény határán él. Még ha a szakértők körében a szkepticizmus is uralkodik, a nyilvános vitában egy „menő történet” évtizedekig fennmaradhat, és minden új hitelességi támogató újabb reményhullámot vált ki. Ez azt mutatja, hogy a régészetben a bizonyítékok nem csak ellenérvekkel versenyeznek, hanem identitással, regionális mítoszokkal és egy olyan hely „nagyszerű történelméről” szóló álmokkal is, amelynek a mindennapokban nincs ilyen történelme.

Glozel

A Glozel-ügy Franciaországban az 1920-as években kezdődött: táblák, jelek, műtárgyak – olyan furcsa keverék, hogy egyesek örültek neki, mint egy ismeretlen civilizáció felfedezésének, míg mások felháborodtak rajta, mint nyilvánvaló hamisítványon. A vita azért volt olyan heves, mert Glozel úgy tűnt, hogy a kor igényeire ad választ: a korszakok közötti „hiányzó láncszem”, egy elegáns elmélet a földből származó anyagok formájában.

Az idő múlásával kiderült, hogy az ügy piszkosabb és emberibb volt, mint az akadémiai álmok. A kortárs elemzések azt mutatták, hogy a leletek jelentős része fiatalabb (gyakran középkori) volt, és az anyagok beavatkozás és valószínű hamisítások jeleit mutatták – ami aláásta a „hirtelen teljes egészében feltárult őskor” vízióját. A mai napig Glozel-t gyakran idézik példaként arra, hogy az autentikus elemek, a későbbi hamisítványok és a média felhajtás keveréke hogyan mérgezheti meg a vitát generációk számára.

Saitaphanes tiarája

1896-ban a Louvre bejelentette, hogy megvásárolta a szkíta király, Saitaphanes állítólagos aranytiaráját. A tiara minden szempontból ragyogó, „múzeumi értékű” volt – és egy vagyonba került. Mégis szinte azonnal megjelentek a szakértők, akik valami nem stimmelést éreztek: a stílus túl eklektikus volt, a származásának története túl kényelmes, valami olyasmi, ami nem egy ősi műhelyben készült műtárgynak tűnt, hanem a modern kor antikvitásról alkotott képzeletének eredményének.

Végül kiderült, hogy hamisítványról van szó, amelyet Israel Rouchomovsky ötvös készített. Ez a hiba különösen értékes tanulságként, mert egy paradoxont mutat be: minél jobb a hamisító mestersége, annál jobban „illeszkedik” az tárgy a múzeumi ideálhoz – vagyis ahhoz, amit a 19. századi szakértők az ókorban látni akartak. A régészet és a művészettörténet már régóta tanul ezekből a hibákból, hogy alázatosak legyenek az antikvitás-piaccal és a „túl szép” tárgyakkal szemben, amelyeknek nincs szilárd, jól dokumentált eredete.

A Calaveras-koponya

1866-ban Kaliforniában bukkant fel egy koponya, amelyet a pliocén korszakban – vagyis több millió évvel ezelőtt – észak-amerikai emberi jelenlét bizonyítékaként mutattak be. Ez forradalmian újnak tűnt, ezért egyes hatóságok komolyan vették a leletet, és még saját hipotéziseiket is alátámasztották vele az ember kontinensen való ősi eredetéről.

Azonban valami már az elejétől fogva nem stimmel: a koponya anatómiája túl „modern” volt, és a geológiai rétegek története inkább egy szalonlegendára hasonlított, mint dokumentált rétegtanra. Az idő múlásával egyre inkább elterjedt az a verzió, hogy a bányászok tréfája volt – a koponyát „elhelyezték”, és a tudományos szenzációhajhászat tette a többit. Ez a történet jól illusztrálja, hogy az archeológiában miért fontosabb néha a lelet kontextusa, mint maga a lelet: ellenőrzött ásatás, dokumentáció és hitelességi lánc nélkül még egy valódi csont is hamis bizonyítékká válhat.

Altamira

A régészetben a legironikusabbak nem csak a hamisítványok, hanem azok a pillanatok is, amikor a tudományos közösség elutasítja a hitelességet, mert nem tud hinni az ősi emberek képességeiben. Ez volt a helyzet a spanyolországi Altamira-barlang esetében. Amikor 1879-ben felfedezték a lenyűgöző festményeket, művészi színvonaluk sok tudós számára összeegyeztethetetlen volt az akkoriban uralkodó „primitív” paleolitikumról alkotott képpel. A felfedezőt hamisítással és „művészetalkotással” vádolták, hogy profitot vagy hírnevet szerezzen.

Csak később, további barlangi művészeti leletek felfedezésével Európában és a módszertan megváltozásával ismerte el Altamirát az őskor hiteles remekműveként. Ez alapvető hiba volt, mert nem a hamisítóval szembeni naivitásból fakadt, hanem a tudományos képzelőerő korlátaiból. A régészet itt nem a csalásnak, hanem a saját gondolkodásmódjának esett áldozatul: annak a meggyőződésnek, hogy „azok az emberek” nem lehettek ennyire ügyesek, érzékenyek és kreatívak.