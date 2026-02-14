Történelem
Élhetnek az ősi emberek?
Egy antropológus elismeri
Úgy gondolták, hogy az ilyen „hobbitok” körülbelül 50 000 évvel ezelőtt kihaltak.
Ma azonban Gregory Fort antropológus, az őslakosok szigeterdőkben élő „majomemberekről” szóló történeteire támaszkodva, biztos abban, hogy a „hobbitok” még mindig létezhetnek.
Fort személyesen interjút készített legalább három tucat helyi lakossal, és rögzítette történeteiket a szokatlan kétlábúról.
A Flores-i lio nép azt állítja, hogy egyes emberek állatokká válnak, amikor új környezetbe vándorolnak és alkalmazkodnak hozzájuk, ez az elmélet a lamarckizmus egy formájához hasonlítható. A szemtanúk szerint a "hobbitok" inkább majomszerűek, mint a modern emberek közeli rokonai. A lényeknek dús arcszőrzetük van, de két lábon járnak.
És bár a fő elmélet továbbra is az, hogy a "hobbitok" már rég kihaltak, Fort ragaszkodik ahhoz, hogy az őslakosoktól származó információkat figyelembe kell venni az emberi evolúció tanulmányozása során.