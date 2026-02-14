Élhetnek az ősi emberek?

Húsz évvel ezelőtt egy régészcsoport egy apró csontvázra bukkant az indonéziai Flores-szigeten. Kiderült, hogy egy kihalt emberi fajhoz tartozik. Ezt a fajt Homo floresiensisnek nevezték el, és a „Hobbit” becenév ráragadt.

Úgy gondolták, hogy az ilyen „hobbitok” körülbelül 50 000 évvel ezelőtt kihaltak.

Ma azonban Gregory Fort antropológus, az őslakosok szigeterdőkben élő „majomemberekről” szóló történeteire támaszkodva, biztos abban, hogy a „hobbitok” még mindig létezhetnek.

Fort személyesen interjút készített legalább három tucat helyi lakossal, és rögzítette történeteiket a szokatlan kétlábúról.

A Flores-i lio nép azt állítja, hogy egyes emberek állatokká válnak, amikor új környezetbe vándorolnak és alkalmazkodnak hozzájuk, ez az elmélet a lamarckizmus egy formájához hasonlítható. A szemtanúk szerint a "hobbitok" inkább majomszerűek, mint a modern emberek közeli rokonai. A lényeknek dús arcszőrzetük van, de két lábon járnak.

És bár a fő elmélet továbbra is az, hogy a "hobbitok" már rég kihaltak, Fort ragaszkodik ahhoz, hogy az őslakosoktól származó információkat figyelembe kell venni az emberi evolúció tanulmányozása során.