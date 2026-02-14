600 éves óriáshajót fedeztek fel

A koppenhágai partoknál található Øresund-szorosban tengeri régészek felfedezték a Svelget 2 középkori kereskedelmi hajó kivételesen jó állapotban fennmaradt roncsát. Ez a 28 méter hosszú, körülbelül hat évszázaddal ezelőtt elsüllyedt hajó a legnagyobb ismert fogaskerekű – a Hanza-szövetség idején a balti kereskedelem gerincét képező teherhajó.

A fát konzerváló vastag homokrétegnek köszönhetően nemcsak a hajótest elemei maradtak fenn a mai napig, hanem a kötélzet ritka részei, egy téglából készült konyhakályha és egy tatfelépítmény is, amelyeket korábban csak képekről ismertek.

A tölgyfa alkatrészek dendrokronológiai elemzése kimutatta, hogy a hajót 1410 körül építették. A palánkokhoz szükséges deszkákat Pomerániából (a mai Lengyelország), a kereteket pedig Hollandiából hozták, ami arra utal, hogy abban az időben a hajóépítésben nemzetközi ellátási lánc létezett.

A legénység személyes tárgyait is megtalálták a fedélzeten – bőrcipőket, egy fésűt és kerámiaedényeket. Ezek a leletek betekintést nyújtanak a késő középkori tengerészek mindennapi életébe.

A Svelget 2 felfedezése lehetőséget ad nemcsak egyetlen hajó, hanem egy olyan kereskedelmi rendszer tanulmányozására is, amelyen keresztül akár 300 tonnás rakomány is rendszeresen átkelt a Balti-tengeren.