Mennyire volt valójában „sötét” a sötét középkor?

A sötét középkor rossz hírnévnek örvend. Valójában ez az egyetlen történelmi korszak, amelyet szó szerint a rossz hírneve után neveztek el: a cím, ahogyan azt mindannyian az iskolában tanultuk, arra utal, hogy a Nyugat-Római Birodalom bukása után az emberek a következő néhány évszázadot metaforikus sötétségben töltötték.

De mennyire igazságos ez? Tényleg olyan rosszak voltak a reneszánsz előtti 500 év? Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen volt valójában az élet az úgynevezett „sötét középkorban” – és hogy egyáltalán „sötét” volt-e.

Miért nevezték „sötét középkornak”?

Mindannyian szórakoztatónak találjuk az őseink látszólag buta tetteit: például a tetoválások gyógyászati célú használatát, vagy a porrá őrölt bagoly felhordását köszvény gyógyítására. Amit nem annyira szoktunk észrevenni, az az, hogy azok az emberek ugyanúgy szórakoztatóaknak találták – és gúnyolták – saját őseiket.

„A klasszikus civilizáció feltételezett „újjászületéseként” (mert ezt jelenti a kifejezés) a reneszánsz tudósok – különösen Petrarca – a "középső" részt mélypontnak tekintették” – mondta az IFLScience-nek.

Valóban, általában Petrarcát, a 14. századi olasz költőt okolják a korszak lenéző becenevéért. De ez valójában igazságtalan: „Valójában Petrarca az irodalomról beszélt” – jegyezte meg Marten –, „de ezeket a kifejezéseket mind a tudományos, kulturális és intellektuális fejlődés feltételezett visszaesésének jelölésére használják”.

És ha ez az időszak a reneszánsz tudósok számára is sötétnek tűnt, akkor a következő generáció, a felvilágosodás filozófusai számára egyenesen Black 3.0 volt. Ahogy a név is mutatja, ezek a 17. és 18. századi gondolkodók egyedülállóan racionálisnak és kifinomultnak tartották magukat – és ami még fontosabb, sokkal világiasabbnak, mint valaha. A „sötét középkor” kifejezés egyre több jelentéstartalommal telítődött: „A középkori múlt iránti megvetés különösen nyílt volt a felvilágosodás kritikus és racionalista gondolkodói körében” – írja Robert Bartlett könyvében, a Medieval Panorama-ban. „Számukra a középkor a barbár, papok által irányított világot testesítette meg, amelyet megpróbáltak átalakítani.”

Ez, párosulva a korszakról szóló történelmi források viszonylagos hiányával, még inkább elmélyítette a korszakról kialakult képet, miszerint az elmaradott, babonás és stagnáló volt. De vajon ez valóban igaz?

Mennyire volt „sötét” a „sötét középkor”?

Azt állítani, hogy a kora középkor – ahogy a modern történészek általában nevezik ezt a korszakot – a kulturális stagnálás ideje volt, legjobb esetben is túlságosan eurócentrikus.

Végül is az „sötét középkor” néven emlegetett időszak nagyjából az 5. és 10. század között tartott, és például az iszlám aranykorral teljes 300 évig átfedésben volt. Ez „az emberiség történelmének valóban figyelemre méltó korszaka” volt, írják Ahmed Renima, Habib Tiliouine és Richard J. Estes a The State of Social Progress of Islamic Societies (Az iszlám társadalmak társadalmi fejlődésének állapota) című könyvben. „amely magában foglalja az iszlám tudósok, humanisták és tudósok figyelemre méltó eredményeit a művészetek és a humán tudományok, a fizikai és társadalomtudományok, az orvostudomány, a csillagászat, a matematika, a pénzügyek, valamint az iszlám és az európai monetáris rendszerek terén több évszázadon át”.

Eközben Kína a Tang-dinasztia alatt saját reneszánszát élte; a mezamerikai maja civilizáció írás, építészet, mezőgazdaság, kormányzás, vallás és tudomány terén elért fejlődéssel csúcspontjára ért; még a középkori Európa délkeleti részén fekvő Bizánci Birodalom is átélte azt az időszakot, amelyet ma „aranykorának” nevezünk.

De még ha csak Európára szűkítjük a tekintetünket, a sötét középkor egyszerűen nem volt olyan sötét, mondta Marten az IFLScience-nek. „Sok minden történt” – mondta –, „még akkor is, ha az egyház által képzett írástudó elit intellektuális figyelmének nagy része a teológiára és a retorikára irányult.”

Ebben az időszakban legalább két jelentős kulturális fejlődés volt Nyugat-Európában – ezeket néha „középkori reneszánszoknak” is nevezik. Például Károly császár uralkodása alatt átfogó reformok eredményeként a szegények és a középosztály tagjai először kaptak oktatást, és „a papságra készülő fiatal férfiaktól is elvárták, hogy ismerjék a retorikát, a dialektikát, a matematikát, a zenét és a csillagászatot” – írja Michael Edward Stewart, a Queenslandi Egyetem Történeti és Filozófiai Kutatóintézetének tiszteletbeli kutatója és adjunktusa egy erről az időszakról.

Csak a 9. században több mint 50 000 könyv jelent meg – sőt, ebben az időszakban alakult ki a mai napig legkönnyebben olvasható kézírási stílus, a humanista minuscule; röviden, Marten magyarázata szerint „az intellektuális gondolkodás virágzása... [ez] segített megőrizni számos klasszikus szöveget, valamint új gondolkodásmódokat hozott létre”.

A „sötét” világ

A korai középkori Európa tehát messze nem volt kulturális elmaradottságban, hanem virágzott. A nemzetközi kereskedelem és kapcsolatok erősek voltak: „Egy olyan temetkezés, mint a Sutton Hoo… bizánci ezüsttárgyakat és lenyűgöző aranyékszereket tartalmaz, amelyek indiai gránátokkal és lazúrkővel vannak díszítve” – mondta Marten az IFLScience-nek.

Eközben a vikingek hajózási technológiája Skandináviából egészen Nyugat-Amerikáig, délre az Azori-szigetekig, keletre pedig legalább Bagdadig jutott el – Marten megjegyezte, hogy akár még tovább is, mivel olyan leletek, mint a „Helgö Buddha” arra utalnak, hogy a kereskedelmi kapcsolatok egészen Indiáig nyúltak. „Lenyűgöz a kulturális interakció” – mondta Marten. „A vikingek utazásaik során több mint 50 különböző kultúrával találkoztak.”

És sok szempontból az úgynevezett „sötét középkor” meglepően modern volt. Láttunk potenciálisan nem bináris sírokat ebből a korszakból; olyan fogalmak, mint a nem és a faj, lazábbak voltak, mint a következő évszázadokban; vannak még beszámolók is arról, hogy queer és transznemű emberek elég boldogan éltek ebben az időszakban.

„Rengeteg történetünk van, amelyek gyakran olyan személyek életét mesélik el, akik születésükkor női nemet kaptak, de gyakorlatilag egész életüket férfiakként élték le, kizárólag férfiakból álló szerzetesi közösségekben” – jegyezte meg Roland Betancourt, a Kaliforniai Egyetem Irvine-i campusának történésze.

A nők sem voltak feltétlenül olyan rossz helyzetben, mint gondolnánk. Ugyanolyan jó oktatásban részesülhettek, mint a férfiak – ami, igazság szerint, a középkorban nem volt sok, de mégis – és ismert volt, hogy kereskedelemben, mezőgazdaságban vagy művészetekben dolgoztak.

„Sokkal több lehetőség volt [a nők számára], mint az ezt követő jó néhány évszázadban!” – mondta Marten az IFLScience-nek.

A sötét középkor – megérdemelt cím?

Szóval, milyen lett volna az életünk a sötét középkorban? Nos, őszintén szólva, erre nehéz válaszolni: „csakúgy, mint ma, ez is nagyon függ a társadalmi osztálytól és a földrajzi helytől” – mondta Marten az IFLScience-nek. Ráadásul, ahogy rámutatott, még a legszűkebb értelmezés szerint is egy 500 éves történelmi időszakról beszélünk.

Természetesen senki sem állítja, hogy a sötét középkor valamilyen utópia volt – valójában ez az emberiség történelmének valószínűleg legrosszabb időszaka, nevezetesen 536 és az azt követő évtizedek. Valószínűleg el kellett viselnie egy-két pestisjárványt – mikor nem? – és csekély esélye volt arra, hogy bármilyen érdemleges mértékben megtanuljon írni és olvasni.

De ami a művészetek, a tudományok és a kultúra egyedülálló stagnálásának időszakát illeti – nos, kiderült, hogy ez az állítólag „sötét” korszak sokkal fényesebb volt, mint ahogy tanították nekünk.