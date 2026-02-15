Egy 11 éves fiú által talált lelet bepillantást enged a 48 millió évvel ezelőtti múltba

A terület egykor egy meleg, szinte trópusi ökoszisztéma része volt, folyókkal, árterületekkel és a hatalmas Lake Gosiute tóval. Ma már alig lehet erről sejteni, de a lelet lenyűgöző bepillantást enged ebbe a távoli múltba.

A teknős egy olyan korszakban élt, amikor a Greater Green River Basins régióját fajokban gazdag állat- és növényvilág jellemezte. A korai emlősök és halak mellett krokodilok és lágyhéjú teknősök, az úgynevezett trionychidák is benépesítették a vizeket. Halála után a teknős üledékkel borult be, több millió év alatt fosszilizálódott, majd végül az erózió hatására újra a felszínre került.

11 éves fiú nélkül a fosszília felfedezetlen maradt volna

A fosszília felfedezését Tourennek köszönhetjük. A lelet bejelentése után a Rock Springs Field Office munkatársai dokumentálták a lelőhelyet és megszervezték a szakszerű kimentést.

A Tate Geological Museum csapata Touren segítségével végül feltárta a fosszíliát: a teknős háti páncélja szinte teljesen megmaradt és jól konzerválódott. Jelenleg a fosszíliát a Tate Geological Museumban, Casperben preparálják és tudományosan vizsgálják. Felfedezőként Touren nevet is adhatott a teknős fosszíliának: „Little Timmy”.

Miért fedeznek fel Wyomingban ennyi millió éves fosszíliát?

Ahogy a Britannica enciklopédia-portál elmagyarázza, Wyoming a világ egyik legjelentősebb régiója az régészeti és paleontológiai ásatások szempontjából. A helyi kőzetek egyedülálló, teljes képet nyújtanak a Föld történetéről. Millió évek alatt üledékek rakódtak le ott, így szinte minden nagy korszakból megmaradtak fosszíliák.

Emellett Wyoming száraz éghajlati övezete ősi kőzetrétegeket hoz a felszínre, így a fosszíliák felszínre kerülnek és viszonylag könnyen felfedezhetők. Ezáltal Wyoming a tudomány számára elengedhetetlen lelőhely lett. Az olyan lelőhelyek, mint a „Red Gulch Dinosaur Tracksite”, rendszeresen új tudományos ismereteket szolgáltatnak.