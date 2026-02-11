1500 év után a kutatók megfejtették egy római kori társasjáték szabályait

Egy jelentéktelen mészkőblokk a római Coriovallumból, a mai Heerlenből Hollandiában, egy eddig ismeretlen társasjáték része lehetett. Walter Crist régész, a leideni egyetem kutatócsoportja megvizsgálta a tárgy kopásnyomait, és először mesterséges intelligencia modell segítségével elemezte a lehetséges játékszabályokat.

A játékok évezredek óta sok kultúra mindennapi életének részét képezik. A legtöbbjük azonban régészeti szempontból alig nyomon követhető, mert csak felületesen karcolták a földbe, vagy improvizált kövekkel játszották őket. A gondosan megmunkált, Heerlenből származó mészkőblokk ezért ritka lehetőséget kínál egy ilyen játék anyagi vizsgálatára.

A kő geometriai kopásmintája nem volt hozzárendelhető egyetlen ismert római játékhoz sem. A lehetséges funkciójának rekonstruálása érdekében Crist csapata a „Ludii” nevű KI-modellt alkalmazta. A kutatók két KI-ügynököt versenyeztettek egymással egy játéktáblán. A KI ehhez számos régi európai társasjáték szabályait használta. A Ludii összesen több mint 130 különböző szabályrendszert szimulált, hogy kiderítse, melyik vezethet a megfigyelt kopásmintákhoz.

A legkorábbi „blokkolós játék” lelet

Kiderült, hogy csak az úgynevezett blokkolós játékok hoznak létre olyan kopási mintát, amely megfelel a kőn található nyomoknak. Ezek aszimmetrikus stratégiai játékok, amelyekben egy játékos több figurával megpróbálja bekeríteni az ellenfél egyetlen kőjét, hogy az ne tudjon tovább mozogni.

A római játékokkal, például a „Latrunculi”-val ellentétben itt nem a kövek eltalálása a cél, hanem az ügyes manőverezés és blokkolás. Az ilyen játékokról Európában csak a középkortól vannak biztos dokumentumok, de az új eredmények szerint jóval régebbiek lehetnek.

A tanulmány így arra utalhat, hogy a blokkolós játékok már a római birodalom idején is léteztek – sokkal korábban, mint eddig feltételezték. Ugyanakkor a munka azt is megmutatja, hogy az AI-alapú modellezés hogyan segíthet a régészetben a feledésbe merült játékformák feltárásában - írja a Spektrum.de.