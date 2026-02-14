Vita az óriás emberekről

A British Museum gyűjteményében található, 3300 éves egyiptomi papirusz, az Anastasi I, amely a Kr. e. 13. századból származik, ismét felkeltette a kutatók figyelmét, mivel szokatlanul magas emberekre utalhat .

A dokumentum leír egy találkozást a sasu néppel, akik közül néhányan a szöveg szerint elérték a „négy vagy öt könyök” magasságot, amit általában körülbelül 2–2,5 méternek értelmeznek. Ezt a leírást gyakran hasonlítják a nefilimekről szóló bibliai beszámolókhoz – az „Isten fiaitól” és az „emberek lányaitól” született óriásokhoz, akiket a Teremtés könyve és a Számok könyve említ.

A tudományos közösség azonban óvatosan kezeli az ilyen párhuzamokat, rámutatva a gigantikus termetű emberek létezésére vonatkozó megbízható régészeti bizonyítékok hiányára az ókorban.

Az egyiptológusok számára a papirusz elsősorban az egyiptomi közigazgatási gyakorlatról és arról szól, hogy az egyiptomiak hogyan érzékelték a szomszédos népeket, nem pedig a mitológiai lények valóságának bizonyítékaként értékes.

Így az ősi legendák iránti érdeklődés ellenére a papirusz értelmezése továbbra is a történelmi és kulturális elemzés, és nem az antropológiai tények birodalmába tartozik.