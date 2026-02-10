Tudta, hogy Viktória királynő túlélt 8 merényletet?

Noha az utókor kedves, mégis határozott idős hölgyként emlékszik rá, Viktória királynő sem lopta be magát mindenki szívébe. Sőt, a Brit Birodalom fejeként számos ellenlábasa volt, így gyakran került merénylők és gyilkosok célkeresztjébe. Hosszú uralkodása alatt nyolc merényletből került ki élve csodával határos módon – ezeket gyűjtötte egy csokorba a life.hu.

A brit királynő szimbólum volt, ami sokaknak szúrta a szemét.

1. Edward Oxford – 1840. június 10.

Néhány évvel trónra lépése után került sor először Viktória brit királynő elleni merényletre, melyet az erőszakos természetű, munkanélküli Edward Oxford követett el. A hírnévre ácsingózó férfi két pisztolyt is bekészített, és az uralkodónő megszokott útvonala mellett állt lesben, ám mindkét lövést elvétette a megiramodó lovak és a királynő reflexei miatt. Elmebetegnek nyilvánították, több mint két évtizedet töltött elmegyógyintézetekben, szabadulása után pedig Ausztráliában telepedett le, ahol mintapolgár lett.

2. John Francis – 1842. május 29.

Az eredetileg díszletépítő John Francis trafikot nyitott, ám képtelen volt fizetni hiteleit, a behajtók folyvást a nyakára jártak, így a logikus megoldásnak az tűnt számára, ha elteszi láb alól a királynőt. Merényletét május 29-én követte el, amikor tüzet nyitott a Buckingham-palotából arra kocsikázó uralkodónőre, de a pisztoly nem sült el. Albert herceg azonnal utasításba adta, hogy fésüljék át a teret, fegyveres merénylő után kutatva, de senkit nem találtak.

Viktória királynő pedig ragaszkodott hozzá, hogy másnap is kikocsikázzon.

3. John Francis – 1842. május 30.

Francisnak sok terroristához hasonlóan nem szegte kedvét a kezdeti kudarc, hanem mindjárt másnap újrapróbálkozott. Ez esetben már képes volt lövésre bírni a fegyvert, de célzóképessége hagyott kívánnivalót maga után, így a lövedék mellément. Sikertelen merénylete után bebörtönözték, majd a királynő kegyelmével száműzték az országból.

4. John Bean – 1842. július 3.

A zavart elméjű, púpossága és törpenövése okán rengeteget gúnyolt, kiközösített John Bean életének szerencsétlen irányát akarta megfordítani, amikor a nyitott kocsin templomba igyekvő uralkodónőre rálőtt. Az Edward Oxfordot példaképének tartó férfi a királynőt éljenző tömeg elejére ment és lőni próbált, ám a pisztoly nem akart elsülni, minthogy főleg papírral és dohánnyal volt töltve. Végül 18 hónap közmunkára ítélték.

5. William Hamilton – 1849. június 29.

Történelemóráról már jól tudjuk, hogy az 1840-es évek végén forradalmak rengették meg az európai monarchiákat, amelyektől Viktória királynő is tartott. Forradalmat ugyan nem, de egy újabb merényletkísérletet mégis kapott a nyakába, ezúttal az ír William Hamiltontól, aki az Írországban tomboló éhínség elől menekült Londonba. Rálőtt az utcán kocsiázó királynőre, de nem okozott sérülést, mivel a fegyver csak puskaporral volt töltve.

Valójában csak börtönbe akart kerülni, ahol ellátást remélt, de öt év teherhajón töltött kényszermunka után végül Ausztráliában telepedett le.

6. Robert Pate – 1850. június 27.

A csak „őrült Pate” néven emlegetett katonatisztnek, aki már a kaszárnyában is hírhedt volt lobbanékony, kiszámíthatatlan természetéről, egy ízben „Európa nagymamája” lett az áldozata. A londoni Cambridge House előtt összegyűlt tömegen átverekedte magát, majd a gyerekét és unokáit látogató Viktória királynőhöz lépett és ráütött kalapjára, ami széttört, de az uralkodónő homloka is felszakadt. A heg a királynő homlokán közel egy évtizeden át látható volt. A férfi a tettéért több év kényszermunkát kapott a Brit Birodalom távoli zugában, Tasmániában.

7. Arthur O'Connor – 1872. február 29.

A 17 éves lázadó Arthur O’Connor politikai foglyok szabadon bocsáttatásának szándékával akarta túszul ejteni a királynőt, amikor a walesi herceg felépüléséért tartott istentiszteleten volt a Szent Pál-székesegyházban. A tömeg miatt első terve kudarcba fulladt, így inkább felfegyverkezve átmászott a Buckingham-palota kerítésén, ám Artúr herceg, valamint a palotaszolgák gyors cselekvése megmentette a királynőt.

8. Roderick Maclean – 1882. március 2.

A Viktória királynő elleni utolsó merényletre Windsorban került sor, amikor a nyitott hintóban a kastély felé igyekvő uralkodónőre egy Roderick Maclean nevű férfi nyitott tüzet. A lövést azonban elvétette, így a királynő szerencsésen túlélte az esetet. A tárgyaláson elmebetegnek nyilvánították az üldözési mániás férfit, aki elmegyógyintézetben töltött évtizedei alatt többször kérvényezte szabadon bocsátását.