Egy ismeretlen fáraó sírját fedezték fel Egyiptomban

Ebben az időben Egyiptom háborúzó királyságokra oszlott, köztük északon a hikszoszokra és délen a helyi dinasztiákra, például az Abüdosz-dinasztiara. A felfedezés megerősíti, hogy még a politikai káosz közepette is a regionális uralkodók monumentális temetkezési építményekkel igyekeztek legitimálni hatalmukat.

A sír, amely I. Noferhotep fáraó korábbi temetkezési komplexumában található, a királyi temetkezésekre jellemző jellegzetességeket mutat: nagy boltozatos téglamennyezetek, oldalkamrák, valamint Ízisz és Neftüsz istennők rituális képmásainak maradványai. Az uralkodó nevét azonban az ősi fosztogatók szándékosan megsemmisítették, szimbolikusan tükrözve a hatalom törékenységét abban a korszakban. A helyi fáraók híres sírjaival, például Szeneb Kejjel, akinek csontváza erőszakos halál jeleit mutatja, való építészeti párhuzamok arra utalnak, hogy a sír az Abüdoszi-dinasztia egyik uralkodójáé volt.

Ez a felfedezés nemcsak egy elfeledett király emlékműveként fontos, hanem az egyiptomi temetkezési építészet evolúciójának hiányzó láncszemeként is – a piramiskor és a Királyok völgyének későbbi sziklába vájt sírjai között. Emlékeztet minket arra, hogy a történelmet nemcsak az írott források, hanem a hatalom anyagi nyomai is őrzik, még akkor is, ha magukat a neveket az idő és az emberek kitörölték.

Az abüdoszi nekropoliszban végzett további ásatások új felfedezéseket hozhatnak, de az már most világos, hogy az államok összeomlásának időszakaiban a rituálék továbbra is kulcsfontosságú eszközök maradtak a legitimitás megteremtésében.