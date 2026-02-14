Döbbenetes felismerés a gízai nagy piramisról

Alberto Donini mérnök tanulmánya, amely a gízai nagy piramis burkolatának eróziójának elemzésén alapul, arra utal, hogy a piramis építése Kr. e. 23 000 körülre nyúlhat vissza. Ez jelentősen régebbi, mint az általánosan elfogadott régészeti dátum, amely Kr. e. 2560 körül van.

A következtetésre azután jutottak, hogy összehasonlították az időjárás viszontagságainak mértékét azokon a területeken, ahol a burkolatot ismert történelmi időpontban eltávolították, azokkal a területekkel, ahol az eltávolítás időpontja ismeretlen.

Donini munkájának módszertana azonban, amelyet még nem lektoráltak, jelentős feltételezéseket tartalmaz. Konkrétan az erózió állandó és változatlan mértékét feltételezi, figyelmen kívül hagyva az éghajlati ingadozásokat – például a múltbeli csapadékosabb időszakokat, valamint a homok és a modern turizmus hatását.

A javasolt kormeghatározás élesen ellentmond a régóta fennálló régészeti adatoknak, beleértve a rétegtani, kerámiaelemzési és – ami a legfontosabb – a piramisok környezetében talált szerves anyagok radiokarbonos kormeghatározását. Ezek az adatok magabiztosan a Kr. e. 3. évezred közepére utalnak.

Így Donini hipotézisének érdekes jellege ellenére az továbbra is marginális, és gondos ellenőrzést igényel, mivel nem egyezik a hagyományos egyiptológia által felhalmozott bizonyítékokkal.