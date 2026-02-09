Boleyn Anna híres portréja cáfolhatja a boszorkányságról szóló pletykát

Az infravörös szkennelés és a faévgyűrűk kormeghatározása alapján úgy tűnik, hogy egy Erzsébet kori művész szándékosan módosította az úgynevezett „Hever Rose” portrét, hogy Anna kezei láthatóak legyenek – nyilvánvalóan azért, hogy cáfolja azt a több évszázados állítást, miszerint VIII. Henrik végzetes sorsú királynőjének „boszorkányos” hatodik ujja volt.

Ez a felfedezés új értelmet ad a híres Tudor-kori képnek. Ha a portrét valóban I. Erzsébet uralkodása alatt módosították, akkor az politikai üzenetként szolgálhatott, amely nemcsak Anna hírnevét védte, hanem Erzsébet legitimitását is egy olyan időszakban, amikor a katolikus kritikusok igyekeztek aláásni azt, írja az The Guardian.

Infravörös szkennelés feltárja azt a pillanatot, amikor a művész „megszegte a szabályokat”

A Hever Castle, Boleyn Anna gyermekkori otthona Kentben, kurátorai szerint a tudományos képalkotás feltárta a festett felület alatt található előrajzot. Az előrajz tartalmaz egy „elvetett háromszög alakzatot” Anna jobb karja alatt, amelyet úgy értelmeznek, hogy a művész eltért a szokásos „minta”tól, és átdolgozta a kompozíciót, hogy láthatóvá tegye a nő kezeit, mindkét kezén öt ujjjal.

A faévgyűrűk alapján a panel 1583 körül, I. Erzsébet uralkodása idején készült, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy a portré a 16. század végi vallási és dinasztikus feszültségek közepette készült.

A Tudor-család „rágalmazási kampánya” és a hatodik ujj mítosza

A hatodik ujj történetét manapság gyakran szenzációhajhász pletykának tekintik, de az Erzsébet-korban politikai fegyverként használták. Az Artnet megjegyzi, hogy a katolikus polemikus Nicholas Sander (Sanders) Annát„boszorkányszerűnek” és fizikailag „természetellenesnek” ábrázolta, felsorolva az állítólagos deformitásokat, mint például a hatodik ujj – ez a támadás célja az volt, hogy Elizabeth-et hiteltelenné tegye azáltal, hogy bemocskolja anyját.

A Hever-kastély kurátorai azt állítják, hogy a kezek nem véletlen díszítés: vizuális érvként értelmezhetők, pontosan azért mutatnak öt ujjat, mert a pletyka keringett.

Ez illeszkedik a Tudor-kori valósághoz: a boszorkányság vádját gyakran használták fegyverként, hogy tönkretegyék az ellenfeleik hírnevét és destabilizálják őket. Az Ancient Origins korábban már vizsgálta, hogy Boleyn Anna körül még életében is keringtek a boszorkányság és a „törvénytelen szerelem” vádjai, jóval azelőtt, hogy a boszorkányság bűncselekménnyé vált volna VIII. Henrik 1542-es boszorkánysági törvénye alapján.

Kiállítási tervek és miért fontos még mindig a portré

A Hever Castle szerint a felfedezés közvetlenül beépül egy nagy kiállításba, a Capturing a Queen: The Image of Anne Boleyn (Egy királynő megörökítése: Boleyn Anna képe) címűbe, amely február 11-én nyílik meg és 2027. január 2-ig tart. A kiállítás azt vizsgálja, hogyan „hozták létre, szándékosan változtatták meg és használták fel politikailag” Anne képét, és számos portrét gyűjt össze, hogy feltárja, hogyan alakították későbbi célok a halála utáni képmását.

Általánosabban véve ez arra emlékeztet, hogy a Tudor-kori portrék gyakran nem voltak „dokumentumok” a modern értelemben. A műhelyek jóváhagyott arcvonásokat használtak fel a felismerhető királyi képekhez, és ezeket a mintákat a politikai változásoknak megfelelően módosíthatták. Ebben az esetben a szerkesztés (kezek hozzáadása, ujjak megszámlálása) úgy tűnik, hogy a lényeg volt.