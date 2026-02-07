Egy kéményben holtan talált galamb titkosított üzenetet hozott a második világháborúból

1982-ben David Martin – egy brit, Surrey-ben, Bletchingley-ben élő lakos – a kéményébe pillantva egy postagalamb csontvázát fedezte fel. A madárhoz egy piros tartályban egy titkosított üzenet volt rögzítve, amely feltehetően a második világháborúból származott.

A háború alatt az Egyesült Királyságban megalakult a National Pigeon Service (NPS) nevű önkéntes szervezet. Az NPS több mint 250 000 madarat biztosított üzenetek szállítására, amelyeket akkor használtak, amikor más kommunikációs formák, például a rádió, nem voltak megfelelőek, nem voltak biztonságosak vagy nem álltak rendelkezésre. Szolgáltatásaik rendkívül fontosak voltak. A több mint 60 állat közül, akik Dickin-érmet kaptak, amely a legmagasabb kitüntetés, amit egy állat kaphat katonai konfliktusban való szolgálatáért, 32-t galamboknak ítéltek oda.

Például 1942. február 23-án egy brit légierő (RAF) bombázója ellenséges tűzbe került, miközben Norvégiából visszatért az Egyesült Királyságba, és a fagyos tengerbe zuhant. Mivel nem tudták rádión jelenti a helyzetüket a mentéshez, a legénység egy Winkie nevű postagalambra bízta a túlélés esélyét. Winkie 193 kilométert repült vissza a galambdúcba.

Bár Winkie valójában nem vitt üzenetet, a madár döntő szerepet játszott a legénység túlélésében. Amikor Winkie olajjal borítva megérkezett haza, a tulajdonos felvette a kapcsolatot a RAF-fel, akik a szél sebességét és az olaj által Winkie repülését lassító hatást figyelembe véve kiszámították, mennyi időbe telhetett a galambnak az útja, és így meg tudták becsülni a repülőgép helyzetét. A legénységet gyorsan megtalálták és kimentették, Winkie pedig Dickin-érmet kapott „kivételes nehézségek közepette végzett üzenetkézbesítésért”.

Hordozó galambokat kevésbé drámai körülmények között is küldtek, néha titkosított üzeneteket kézbesítve, amelyeket csak a megfelelő dekódoló kóddal rendelkező címzett tudott elolvasni.

„A háború alatt az üzenetek kódolására használt módszereknek természetesen a lehető legbiztonságosabbaknak kellett lenniük, ezért különböző módszereket alkalmaztak” – magyarázza az Egyesült Királyság Kormányzati Kommunikációs Központja (GCHQ). „A feladók gyakran rendelkeztek speciális kódkönyvekkel, amelyekben minden négy-öt betűből álló kódcsoport egy adott művelethez kapcsolódó jelentéssel bírt, így rövid üzenetekben is sok információt lehetett továbbítani. A biztonság növelése érdekében a kódcsoportokat magukat is titkosítani lehetett, például egyszeri használatos titkosító táblával.”

Az 1982-ben talált galamb a következő üzenetet hordozta:

AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6

Eddig senkinek sem sikerült megfejtenie a kódot.

„A Martin úr által talált üzenet biztosan szigorúan titkos” – nyilatkozta Colin Hill, a Bletchley Parkban található Pigeons at War kiállítás kurátora a Pigeon Racing UK & Irelandnek.

„A madár lábán talált alumíniumgyűrűből tudjuk, hogy 1940-ben született, és a vörös kapszula alapján tudjuk, hogy a szövetséges erők galambja volt – de ennél többet nem tudunk.”

Hill szerint a madár valószínűleg a nácik által megszállt európai területekről repült vissza, amikor egy kéményen pihenőhelyet talált magának, és ott meghalt.

Bár az üzenet tartalmáról nagyon keveset tudunk, van néhány nyom, amely arra utal, hogy kitől származik. Az üzenetet „Sjt W Stot” aláírása díszíti, ami a „searjent” rövidítése, ami a régi írásmódja a sergeant szónak. Eközben a galamb neve, NURP.40.TW.194 vagy NURP.37.OK.76 (mindkettő az üzeneten szerepel), egy kicsit elárul a madárról. A NURP a National Union of Racing Pigeons (Nemzeti Versenylovagló Galambok Szövetsége) rövidítése, míg a 40 és a 37 a madár regisztrációjának évét jelöli, az utolsó betűk a madár származási helyét, az utolsó számok pedig az egyes madarakat azonosítják. Nem világos, hogy melyik galambot találták holtan a kéményben.

Voltak, akik azt állították, hogy megfejtették az üzenetet. 2012-ben Gord Young kanadai amatőr kódtörő azt állította, hogy 17 perc alatt megfejtette. Young szerint az üzenet nagyrészt csak rövidítésekből állt, és a következőképpen hangzott (a Wired) beszámolója szerint):

„Tudja, hogy itt vannak extra fegyverek. Tudja, hol van a helyi diszpécserállomás. Megállapította, hol van Jerry főhadiszállásának előőrs. A jobb oldali tüzérségi főhadiszállás itt van. Megtalálta a főhadiszállás gyalogságát itt. Végső megjegyzés, megerősítés, megtaláltam Jerry tartózkodási helyét. Nézd át a terepi jegyzeteket. A páncélosok elleni ellenintézkedések nem működnek. Jerry jobb oldali tüzérségi központja itt van. Tüzérségi megfigyelő a normandiai „K” szektorban. Aknavető, gyalogsági támadás páncélosok ellen. Jerry jobb oldali vagy tartalék tüzérségét itt kell megütni. Már tudom, hol van a villamosmérnökök központja. Csapatok, páncélosok, tüzérség, mérnökök itt vannak. Végső megjegyzés a központ tudomására.”

Young szerint az üzenet szerzője William Stott őrmester volt a Lancashire Fusiliers-ből, aki normandiai szolgálatában halt meg, miközben a nácik pozícióiról jelentett.

„Stottot lényegében egy első világháborús kiképző tanította, egy volt tüzérségi megfigyelő. Erre a „Serjeant” írásmódból lehet következtetni, amely a brit hadseregben már az első világháború idején is használatos volt” – mondta Young akkoriban a BBC Newsnak. „Ha ezt az írásmódot látjuk, szinte automatikusan tudjuk, hogy a rövidítések hasonlóak lesznek az első világháborúsakhoz.”

Bár ez hihetőnek tűnhet, a GCHQ és más szakértők gyorsan elvetették, Michael Smith, a Bletchley Park történelmi tanácsadója pedig „nonszensznek” minősítette.

„Az az elképzelés, hogy az első világháborús kódot használták volna a második világháborúban, őszintén szólva egyszerűen butaság” – mondta Smith a BBC Today című műsorában, az Independent szerint. „Nem használták volna, mert a németek jól ismerték volna, és nem lett volna biztonságos.” - írja az IFLScience.

„Young úr lényegében a 27 ötbetűs csoportból álló karakterláncot vette alapul, és az első világháborús kód alapján úgy döntött, hogy az egyes betűk valamit jelentenek. Például a HVP azt jelenti, hogy „van páncélosunk”. Ez nonszensz, és egyszerűen nem igaz, hogy ezt az üzenetet megfejtették.”

A GCHQ szerint az üzenetet egyszeri kódként küldték. Enélkül az üzenet a mai napig megfejthetetlen maradt.

"A GCHQ érdeklődéssel követte a médiában megjelenő, a kódolt üzenet lehetséges megoldásaira vonatkozó riportokat. A GCHQ kriptográfus szakértői több száz ilyen javasolt megoldást alaposan megvizsgáltak. Eddig egyik sem bizonyult hitelesnek” – magyarázza a GCHQ, hozzátéve, hogy „a vonatkozó kódkönyvek és a további titkosítás részleteinek ismerete nélkül a dekódolás továbbra is lehetetlen marad”.