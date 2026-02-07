Rejtély a moha alatt

A közelmúltban a kelet-norvégiai Bærumban található Kolsåstoppen domb alatt tett felfedezés újból felkeltette az érdeklődést Norvégia őskori sziklafaragványai és azok iránt, akik több mint 3000 évvel ezelőtt készítették őket.

A Science Norway jelentése szerint a tapasztalt sziklafaragás-vadász, Tormod Fjeld váratlanul bukkant egy figyelemre méltó faragványokból álló lelőhelyre. A környező terepet rutinszerűen szemlélve hamarosan több, kivételesen jól megőrzött, a sziklába vésett faragványt fedezett fel.

A legszembetűnőbb alakok között nagy hajófaragványok találhatók, amelyek visszatérő és rendkívül jelentős motívumok a skandináv sziklaművészetben. Ezek a hajók, amelyek közül néhányat függőlegesen, másokat pedig fejjel lefelé faragtak, feltehetően a skandináv bronzkorból (kb. 1800–500 BCE) származnak. A régészek ezeket a hajóábrázolásokat általában az utazás, a kereskedelem, a rituális utazások vagy a naphoz és a túlvilághoz kapcsolódó kozmológiai hiedelmek szimbolikus ábrázolásaként értelmezik. Hasonló hajófaragványokat találtak olyan jól ismert sziklaművészeti lelőhelyeken, mint a svédországi Tanum és az észak-norvégiai Alta, ami arra utal, hogy a prehisztorikus Skandinávia nagy részén közös kulturális és szimbolikus hagyományok voltak.

A hajók mellett Fjeld egy nagy lábnyomot is azonosított, amely egy talpat ábrázol, valamint egy öt vastag ujjú kezet. Az emberi testrészek viszonylag ritkák a norvég sziklaművészetben az állatokhoz és hajókhoz képest, ami ezeket a motívumokat különösen érdekesvé teszi. A kutatók gyakran társítják a lábnyomokat és a kéznyomokat rituális jelenléthez, területi jelölésekhez vagy identitás és tulajdonjog szimbolikus cselekedeteihez. Más skandináv régiókban található hasonló faragványokat a hatalom kifejezésének, szertartásokon való részvételnek vagy az emberek és a szent tájak közötti kapcsolatoknak értelmezik.

Fjeld hangsúlyozza, hogy a sziklafaragványok sikeres felfedezése nem csupán a véletlenen alapul, hanem a táj mélyreható megértésén. A Science Norway-nak adott interjújában elmagyarázza, hogy a terep jellemzőinek – például az ősi partvonalak, a nap felé néző sziklafelületek és az őskori vízi utak közelsége – értelmezése döntő fontosságú. A bronzkorban a tengerszint jelentősen magasabb volt, ami azt jelenti, hogy sok, ma már a szárazföldön található faragvány egykor a part közelében volt. Ez a mintázat összhangban van a Norvégiában tett leletekkel, ahol a sziklafaragványok gyakran a korábbi tengeri útvonalak mentén találhatók.

Ez a táj alapú megközelítés nemcsak a faragványok helyének meghatározásában segít, hanem betekintést nyújt az őskori emberek környezetükkel való interakciójába is. Fjeld megjegyzi, hogy ez a módszer közelebb hozza az eredeti faragókat, lehetővé téve a mai megfigyelők számára, hogy jobban megértsék a képek elhelyezésének hátterében álló döntéseket és jelentéseket.

Összességében ezek a felfedezések fontos részletekkel egészítik ki a norvég bronzkori társadalomról alkotott általános képet. A hajók, az emberi motívumok és a helyszínválasztás mind egy olyan kultúrára utalnak, amely szorosan kapcsolódik a tengerhez, a rituális gyakorlatokhoz és a szimbolikus kifejezésmódhoz.

A Science Norway beszámolója szerint Fjeld úgy véli, hogy még sok más faragvány rejtőzik Asker és Bærum tájain. Ha így van, a jövőbeli leletek tovább alakíthatják a norvég őskori múlt jelenlegi értelmezését, és megerősíthetik a skandináv sziklaművészeti hagyományok közötti kapcsolatokat - írja az Arkeonews.