Mikor jelent meg a fű a Földön?

A fű viszonylag új keletű a Föld ökoszisztémájában. A dinoszaurusz-korszak nagy részében hiányoztak a hatalmas zöld legelők. Az első fűfosszíliák 56 millió évvel ezelőttre nyúlnak vissza, 10 millió évvel a dinoszauruszok tömeges kihalását okozó aszteroida-becsapódás utánra.

A legújabb felfedezések azonban kétségbe vonják ezt az állítást. 2005-ben a tudósok megkövesedett székletet fedeztek fel, ami arra utal, hogy a dinoszauruszok füvet ettek, ami 9 millió évvel kitolta a fű korát.

Sőt, 2017-ben kínai paleontológusok 113 millió évvel ezelőtti, füves epidermisztöredékeket találtak a hadrosaurus fogain.

Bár a korai fűfélék ritkák voltak, és nem uralták az ökoszisztémát, a felfedezés megváltoztatja a dinoszauruszok korában élő természetről és az őket körülvevő növényekről alkotott képünket.