Történelem
Mikor jelent meg a fű a Földön?
Ritkák voltak, és nem uralták az ökoszisztémát
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Daniel Bockwoldt
A legújabb felfedezések azonban kétségbe vonják ezt az állítást. 2005-ben a tudósok megkövesedett székletet fedeztek fel, ami arra utal, hogy a dinoszauruszok füvet ettek, ami 9 millió évvel kitolta a fű korát.
Sőt, 2017-ben kínai paleontológusok 113 millió évvel ezelőtti, füves epidermisztöredékeket találtak a hadrosaurus fogain.
Bár a korai fűfélék ritkák voltak, és nem uralták az ökoszisztémát, a felfedezés megváltoztatja a dinoszauruszok korában élő természetről és az őket körülvevő növényekről alkotott képünket.