Az első közvetlen bizonyítékot szolgáló lelet Hannibal háborús elefántjainak létezésére

Egy 2200 éves elefántcsont, amelyet Spanyolországban találtak, a karthágói hadvezér Hannibál egyik háborús elefántjától származhat.

A csontot 2019-ben Córdoba közelében találták, és most azonosították, hogy egy háborús elefánt részét képezte. A „Journal of Archaeological Science: Reports” folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez lehet az első közvetlen régészeti bizonyíték a híres állatokra, amelyeket Hannibal a második pun háborúban Róma ellen vetett be.

A csontot egy rétegben találták, amely a régió római uralma előtti időszakból származik. Rafael Martínez Sánchez régész a Live Science-nak elmondta: „Nincs közvetlen régészeti bizonyíték ezeknek az állatoknak a használatára.” A jobb karpális csontot egy beomlott fal védte, és lehet, hogy szuvenírként őrizték meg.

Csontlelet felfedi: az elefánt nem volt része Hannibál legendás alpesi átkelésének

További utalások a lelőhelyen történt katonai konfliktusokra tizenkét gömb alakú kő, amelyek karthágói katapultok lőszeréül szolgálhattak. A Live Science beszámolója szerint Martínez Sánchez szerint nem világos, hogy az elefánt ázsiai vagy egy kihalt afrikai fajhoz tartozott-e.

Hannibal a háború alatt elefántjait Ibérián és az Alpokon át Olaszországba vezette. A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy az állat nem tartozik azokhoz a legendás példányokhoz, amelyek átkeltek az Alpokon.

Hannibal Barkas – az ókor hadvezére

Hannibal Barkas i. e. 247 körül született Karthágóban és i. e. 183-ban halt meg Bithüniában. Őt az ókor egyik legnagyobb hadvezérének tartják. A „Geo” szerint hadseregét, köztük 37 háborús elefántot vezetett az Alpokon át Olaszországba – ez egy merész manőver volt, amely meglepte a rómaiakat, és a történelembe mesterműként került be.

Róma elleni hadjárata Saguntum meghódításával kezdődött, és végül Olaszországba vezette. De sikerei ellenére Hannibal elkövetett egy döntő hibát, ahogy a „Geo” magazin írja: nem vonult közvetlenül Róma felé, hogy végleg legyőzze a birodalmat. A rómaiak kihasználták ezt az elszalasztott lehetőséget, hogy fordítsanak a háború menetén.

Éveken át tartó harcok után Hannibal 202-ben vereséget szenvedett a zamai csatában, ami a második pun háború végét és Róma szuperhatalommá válását jelentette. Hannibal 183-ban öngyilkos lett, hogy elkerülje a Rómába való kiadatását.