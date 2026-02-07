2601 kőeszköz felfedezése Kínában

A közép-kínai Henan tartományban talált új leletek felfedezőik szerint helyesbítenek egy téves elképzelést a kelet-ázsiai ősi emberekről: szerintük ők, akárcsak európai és afrikai kortársaik, teljesen képesek voltak komplex kőeszközök, például vékony pengék gyártására, amelyeket egy fa vagy csont nyélhez rögzítettek.

Erre a következtetésre jutottak Shi-Xia Yang és kollégái, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia szakértői, akik a „Nature Communication” folyóirat legújabb számában mutatták be leletüket. Az ásatások során 2601 kőeszközt (főként kvarcból és kvarcitból) találtak, amelyeket 160 000 és 72 000 évvel ezelőttre datáltak.

Új leletek bizonyítják: az ősemberek sokkal korábban fejlesztettek ki komplex eszközöket, mint eddig gondolták

A forma és a méret alapján a kutatók feltételezik, hogy ezek kompozit eszközök voltak, amelyeket például növényi anyagok vágására használtak. Yang és kollégái szerint már akkor is nagy volt a különböző felhasználási célokra szolgáló különböző formák repertoárja.

Eddig az ilyen innovatív leletek csak 40 000 évvel ezelőtt jelentek meg a leletek között. Ezért felmerült az a feltételezés, hogy a régió lakói csak sokkal később kezdtek el komplex eszközöket készíteni. A tudóscsoport most ezt a nézetet cáfoltnak tekinti.

Az új felfedezések kérdéseket vetnek fel: A denisovaiak, a Homo longi és a Homo juluensis valóban különböző emberi fajok?

Az, hogy kik voltak ezeknek a finom pengés eszközöknek az alkotói, továbbra is kérdéses. A jelenlegi nézet szerint Közép-Ázsiát abban az időben denisovanok lakták. Különösen a kínai szerzők említenek még a Homo longi és a Homo juluensis fajokat is, mint a emberi nemzetség további kelet-ázsiai képviselőit.

Még nem tisztázott, hogy ez a három megnevezés három valóban elkülönülő (al)fajt jelöl-e, vagy valójában ugyanazt az embercsoportot írja le különböző szempontokból és leletkontextusokból - írja a Spekrum.de.