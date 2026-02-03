Egy 3000 évvel ezelőtti kifinomult higiéniai kultúra

A több mint 3000 évvel ezelőtt virágzó civilizáció, a hettiták talán sokkal jobban törődtek a tisztasággal és a higiéniával, mint azt korábban gondolták.

Az ősi Eflatunpinar hettita emlékmű szent vízforrásával, amelyet Tudhaliya idejében építettek, egy ritka építészeti vízrendszer, amely a mai napig fennmaradt anélkül, hogy elvesztette volna funkcióját

Az Anatolian Studies folyóiratban nemrég megjelent tanulmány megkérdőjelezi az ókori társadalmakról kialakult modern sztereotípiákat, és feltárja, hogy a hettita kultúrában a higiénia nem véletlenszerű volt, hanem strukturált, értelmes és mélyen beágyazódott a mindennapi életbe, a vallásba és a társadalmi hierarchiába.

A madridi Complutense Egyetem kutatója, Ana Arroyo által írt tanulmány azt vizsgálja, hogy a hettiták hogyan értelmezték a tisztaságot, milyen gyakran mosakodtak, milyen anyagokat használtak, és hol végezték ezeket a tevékenységeket. A tanulmány ékírásos szövegek és régészeti leletek alapján meglepően élénk képet fest a késő bronzkori Anatólia higiéniai viszonyairól - írja az Arkeonews.

A higiénia több volt, mint mosakodás

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a hettita társadalomban nem volt egyetlen, univerzális definíciója a tisztaságnak. A higiénia inkább a testápolás, a társadalmi normák és a vallási elvárások metszéspontjában működött. Míg a modern higiéniai fogalmak szorosan kapcsolódnak a betegségmegelőzéshez, a hettiták elképzelései tágabbak voltak: a szennyeződés eltávolítására, a fertőzés elkerülésére és az emberekkel és istenekkel való interakcióhoz megfelelő állapot fenntartására irányultak.

A víz központi szerepet játszott. A hettita szövegek többször is leírják, hogy a mosakodás, fürdés és öblítés vízzel elengedhetetlen tevékenységek, akár a mindennapi tisztaságról, akár a rituális felkészülésről van szó. Bizonyos esetekben magát a vizet is „tisztának” írták le, amely képes megtisztítani mind a tárgyakat, mind az embereket.

Szappan, hamu és korai tisztítószerek

Talán a legszembetűnőbb az a bizonyíték, hogy a hettiták tisztítószer-szerű anyagokat használtak a tisztítás hatékonyságának növelésére. A tanulmány dokumentálja a nátron, a hamu és a szappanfűhöz hasonló növényi anyagok használatát – ezek az összetevők javítják a víz tisztító tulajdonságait.

Ezeket az anyagokat vízzel keverték össze ruhák, edények, vallási szobrok, sőt emberek mosására. A rituális szövegekben a piszkos ruhákat úgy írják le, hogy mosás után fehérek lesznek, ami erősen visszhangozza a modern tisztaságról alkotott elképzeléseket. A használt nyelv nem csupán szimbolikus cselekvést sugall, hanem gyakorlati tisztítást, amely eltávolította a látható szennyeződéseket.

Fürdőkádak a hettita otthonokban és templomokban

A régészet alátámasztja a szöveges bizonyítékokat. A Ḫattuša, Šarišša, Oymaağaç és Tarsus olyan jelentős hettita lelőhelyeken végzett ásatások során kerámia fürdőkádakat tártak fel, amelyek közül sok nagy méretű, gondosan kialakított és csatornahálózathoz csatlakoztatott volt.

Ezeket a kádakat gyakran vízálló padlóval rendelkező helyiségekben találták, amelyeket mosdóként vagy fürdőszobaként értelmeztek. Néhányuk beépített ülőkével, a víz kiürítésére szolgáló fogantyúkkal és felületkezelés nyomokkal is rendelkezett. Több esetben a közelben olajok tárolására vagy víz öntésére használt edényeket is találtak, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy ezek a helyiségek higiéniai célokra szolgáltak.

Érdemes megjegyezni, hogy a tudósok szerint szinte minden házban volt fürdőkád, legalábbis néhány hettita városban – ez az állítás megkérdőjelezi a késő bronzkori háztartásokról alkotott feltételezéseket.

Tisztaság és társadalmi státusz

A higiénia nem volt mindenki számára egyformán elérhető. A tanulmány rávilágít arra, hogy a társadalmi rang hogyan befolyásolta a tiszta helyiségekhez és tárgyakhoz való hozzáférést. A királyi és elit körökben réz, bronz, sőt ezüst mosdók is előfordultak. Ezek nem szimbolikus miniatűrök voltak, hanem nehéz, funkcionális tárgyak, amelyeket rendszeres használatra terveztek.

A palotai életet leíró szövegekből kitűnik, hogy nagy figyelmet fordítottak a szennyeződésekre. Egy frappáns anekdotában egy hettita király dühbe gurul, miután egyetlen hajszálat talál a mosdóvizében, és szigorúbb szűrési eljárásokat rendel el. Az eset jól mutatja, hogy a tisztaság milyen szorosan kapcsolódott a királyi méltósághoz és hatalomhoz.

Mosakodás az istenek előtt

A tisztaság a vallási tevékenységek előfeltétele is volt. A papoknak, a templomi dolgozóknak és még a isteneknek kenyeret készítő pékeknek is meg kellett fürödniük, ápolniuk kellett magukat és tiszta ruhákat kellett viselniük. A hajat és a körmöket le kellett vágni, a ruhákat pedig frissen kellett mosni.

A rituálék előtt a királyok és királynők megmosták a kezüket, letörölték őket ruhával, és gondosan betartották a tisztálkodás előírt sorrendjét. Ezek a cselekmények nem voltak opcionálisak. A fizikai tisztátalanság miatt az ember alkalmatlanná válhatott arra, hogy az istenekhez közeledjen.

A tanulmány azonban egy fontos különbséget hangsúlyoz: a tisztaság nem jelentette automatikusan a rituális tisztaságot. A tisztaság szükséges volt, de nem mindig elégséges. Bizonyos cselekmények vagy expozíciók után gyakran rituális eljárásokra volt szükség a teljes vallási tisztaság helyreállításához.

Az ókori élet árnyaltabb képe

Összességében a bizonyítékok egy olyan kultúrát tárnak fel, amely rendkívül fejlett higiéniai ismeretekkel rendelkezett, és amely a gyakorlati tisztaságot szimbolikus jelentéssel ötvözte. A hettiták szűrték a vizet, tisztítószereket használtak, fürdőszobákat építettek és tisztasági szabályokat érvényesítettek – olyan gyakorlatokat, amelyek erősen visszhangoznak a modern elvárásokban.

Ahelyett, hogy az ókori higiéniát primitívnek vagy pusztán rituálisnak tekintenénk, ez a kutatás újragondolásra invitál. A hettiták nem voltak közömbösek a szennyeződések iránt. Éppen ellenkezőleg, a tisztaság meghatározta otthonaikat, rituáléikat és társadalmi rendjüket.

Ahogy Arroyo tanulmánya is bizonyítja, az ókori Anatóliában nemcsak királyok, istenek és szerződések voltak jelen, hanem fürdők, szappanok és a tisztaság iránti meglepően modern aggodalom is.