Veszélyben voltak a rómaiak?

A pompeii fürdők vízvezetékeinek és üledékének régészeti elemzése kimutatta , hogy a rómaiak – kifinomult vízépítési technikájuk ellenére – gyakran veszélyesen magas ólom- és egyéb szennyeződéstartalmú vízben fürödtek.

A csövekben használt ólom fokozatosan kimosódott a vízbe, különösen, ha az lágy és savas volt, írta a Gismeteo. Ráadásul a termálvíz-keringető rendszer nem tette lehetővé a gyakori, teljes vízcserét: a vizet csak melegítették és szűrték, ami izzadság, olajok, kozmetikumok és a látogatók ezreinek bőrváladékainak felhalmozódásához vezetett.

Ez nemcsak egészségtelen környezetet teremtett, hanem krónikus nehézfém-expozíciót is a rendszeres fürdőlátogatók számára, hozzájárulva az ólommérgezés sokat vitatott problémájához a Római Birodalomban.