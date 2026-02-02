2026. február 2., hétfő

Történelem

Veszélyben voltak a rómaiak?

Rendszeresen ólommal szennyezett vízben fürödtek

 2026. február 2. hétfő. 14:31
A pompeii fürdők vízvezetékeinek és üledékének régészeti elemzése kimutatta, hogy a rómaiak – kifinomult vízépítési technikájuk ellenére – gyakran veszélyesen magas ólom- és egyéb szennyeződéstartalmú vízben fürödtek.

Veszélyben voltak a rómaiak?
Az ókori Pompeii városában található villában fürdőkomplexumot fedeztek fel a régészek
Fotó: AFP/Parco Archeologico di Pompei Press Office/Handout

A csövekben használt ólom fokozatosan kimosódott a vízbe, különösen, ha az lágy és savas volt, írta a Gismeteo. Ráadásul a termálvíz-keringető rendszer nem tette lehetővé a gyakori, teljes vízcserét: a vizet csak melegítették és szűrték, ami izzadság, olajok, kozmetikumok és a látogatók ezreinek bőrváladékainak felhalmozódásához vezetett.

Ez nemcsak egészségtelen környezetet teremtett, hanem krónikus nehézfém-expozíciót is a rendszeres fürdőlátogatók számára, hozzájárulva az ólommérgezés sokat vitatott problémájához a Római Birodalomban.

