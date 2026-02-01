Feltárjuk a mezopotámiai királyság eredetét

Az iraki virágzó sumér városok helyszínein feltárt számos hihetetlen lelet közül kevés volt érdekesebb, mint a sumér királylista. A sumér királylista egy ősi, eredetileg sumér nyelven feljegyzett kézirat, amely Sumer (az ókori Dél-Irak) királyainak nyilvántartása a sumér és a szomszédos dinasztiákból.

A lista tartalmazza a nevüket, a feltételezett uralkodási időtartamukat és a „hivatalos” királyság helyszíneit. A sumér királylistát az teszi egyedülállóvá, hogy látszólag mitikus, dinasztikus előtti uralkodókat ötvöz olyan történelmi uralkodókkal, akikről ismert, hogy a való életben is léteztek.

Ennek a ritka és egyedülálló szövegnek az első töredékét, egy 4000 éves ékírásos táblát, az 1900-as évek elején találta meg Hermann Hilprecht német-amerikai tudós az ókori Nippur helyén, és eredményeit 1906-ban publikálták. Hilprecht felfedezése óta legalább 18 további példányt találtak a királylistáról, amelyek többsége az Isin-dinasztia második feléből származik (kb. Kr. e. 2017 és 1794 között).

Nincs két egyforma dokumentum. A sumér királylista minden változatában azonban elegendő közös anyag található ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy azok a sumér történelem egyetlen, „ideális” beszámolójából származnak.

A sumér királylista összes példája közül az oxfordi Ashmolean Múzeum ékírásos gyűjteményében található Weld-Blundell prizma a sumér királylista legkiterjedtebb változatát, valamint a legteljesebb másolatát képviseli. A 20,32 cm magas prizma négy oldallal rendelkezik, mindkét oldalán két oszloppal.

Úgy tartják, hogy a Weld-Blundell prizma közepén eredetileg egy faorsó haladt át, hogy mind a négy oldaláról le lehessen olvasni az értékeket. Az özönvíz előtti („az özönvíz előtti”) dinasztiáktól az Isin-dinasztia tizennegyedik uralkodójáig (kb. Kr. e. 1763-tól 1753-ig) sorolja fel az uralkodókat.

A lista rendkívül értékes, mert nagyon régi hagyományokat tükröz, ugyanakkor fontos kronológiai keretet biztosít a sumér királyság különböző időszakaihoz kapcsolódóan. Figyelemre méltó párhuzamokat mutat a Teremtés könyvében található beszámolókkal is.

Sumer (néha Sumérnak is nevezik) a legkorábbi ismert civilizáció helyszíne, Mezopotámia legdélebbi részén, a Tigris és az Eufrátesz folyók között, azon a területen, amely később Babilónia, ma pedig Dél-Irak néven ismert terület, Bagdad környékétől a Perzsa-öbölig.

Kr. e. 3. évezredre Sumerben legalább tizenkét különálló városállam állt, köztük Kis, Erek, Ur, Szippar, Aksák, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagas, Bad-tibira és Larsza. Ezen államok mindegyike egy fallal körülvett városból és a környező falvakból és földterületekből állt. Minden városállam a saját istenségét imádta, akinek temploma a város központi építménye volt.

A politikai hatalom eredetileg a polgároké volt, de ahogy a különböző városállamok közötti rivalizálás fokozódott, mindegyik átvette a királyság intézményét. A sumér királylista nyolc király uralkodását jegyzi fel a nagy özönvíz előtt. Később a lista azt állítja, hogy különböző városállamok és királydinasztiáik ideiglenesen hatalmat szereztek a többi felett.

A sumér királylista a királyság eredetével kezdődik, amelyet isteni intézménynek tekintenek: „a királyság a mennyből szállt alá”. A legkorábbi dinasztiák uralkodóit fantasztikusan hosszú időszakok uralkodásaként ábrázolják

Miután a királyság leszállt az égből, a királyság Eridughban volt. Eridughban Alulim lett a király; 28 800 évig uralkodott. Alaljar 36 000 évig uralkodott. 2 király; ők 64 800 évig uralkodtak.

A korai listán említett uralkodók közül néhány, mint például Etana, Lugal-banda és Gilgames, mitikus vagy legendás alakok, akiknek hőstettei sumér és babiloni narratív kompozíciók sorozatának tárgyát képezik.

A korai lista nyolc királyt nevez meg, összesen 241 200 évvel attól az időponttól kezdve, amikor a királyság „leszállt az égből”, egészen addig az időpontig, amikor „az özönvíz” söpört végig a földön, és ismét „a királyság leszállt az égből” az özönvíz után.

A két véglet között helyezkedik el az a hipotézis, hogy az alakok relatív hatalmat, diadalt vagy fontosságot képviselnek. Például az ókori Egyiptomban a „110 éves korában halt meg” kifejezés olyan személyre utalt, aki teljes életet élt, és aki fontos hozzájárulást nyújtott a társadalomnak.

Hasonlóképpen a korai királyok rendkívül hosszú uralkodása is azt jelezheti, hogy mennyire hihetetlenül fontosnak tartották őket az emberek szemében. Ez azonban nem magyarázza meg, hogy a hivatali idők miért váltottak később realisztikus időtartamokra – írja az orginis.net.