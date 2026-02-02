Szenzációs felfedezésre bukkantak Goethe gyűjteményének borostyánleletében

Johann Wolfgang von Goethe elsősorban költőként és gondolkodóként ismert, de a természettudományokban is aktív volt, és ásványokat gyűjtött. Ezen tudományos szenvedélyek egyike egy kis balti borostyánkő-gyűjtemény volt. Közel két évszázaddal később váratlanul felkeltette a jénai Friedrich Schiller Egyetem biológusainak figyelmét – és szenzációs eredményeket hozott.

A borostyánminták modern technikákkal történő újbóli vizsgálata során a kutatók egy körülbelül 40 millió évesre becsült megkövesedett hangyát fedeztek fel az egyikben. A rovar gyakorlatilag láthatatlan volt a normál megfigyelés számára, és csak nagy pontosságú képalkotással azonosították.

A hangya a kihalt Ctenobethylus goepperti fajhoz tartozik, amelyet a tudomány már ismer a borostyánleletekből. Ez a példány azonban olyan jól megőrződött, hogy a tudósok minden korábbinál részletesebben tanulmányozhatták a szerkezetét. A tudósok nemcsak a külső elemeket, köztük az apró szőrszálakat, hanem a fej és a mellkas belső szerkezetét is megvizsgálhatták.

A tanulmányhoz borostyántöredékeket szkenneltek a hamburgi DESY elektron szinkrotronban mikrokomputertomográfia segítségével. A kapott adatok alapján egy interaktív 3D-s modellt hoztak létre, amely világszerte elérhető a szakemberek számára tanulmányozás céljából.

Az anatómiai jellemzők összehasonlítása hasonlóságokat tárt fel az ősi hangya és a modern, Észak-Amerikában és Európa egyes meleg régióiban elterjedt Liometopum nemzetség között. Ez arra utalt, hogy a kihalt faj fákon élhetett, ami megmagyarázza a gyantával való gyakori érintkezését.

Goethe borostyángyűjteménye körülbelül 40 példányból áll. Két leletben ősi élőlények nyomaira bukkantak: egy hangya mellett egy szúnyogot és egy szúnyogot is találtak a borostyánban. A gyűjtemény a weimari Nemzeti Goethe Múzeumban található, abban a házban, ahol az író élete jelentős részét töltötte.

A munka eredményeit a Scientific Reports tudományos folyóiratban tették közzé.