A tudósoknak sikerült elolvasniuk a valaha talált legrégebbi mondatot

Egy 3700 éves elefántcsontból készült fésű, amelyet az izraeli Tel-Lákisban találtak, a legrégebbi, az ősi ábécével írt szövegtöredéket tartalmazza. Egy új kutatás szerint a betűk sokat elárulnak az ábécé fejlődéséről és az ókori elit aggodalmairól.

Az elefántcsont fésűt ritka felirattal találták meg a régészek Dél-Izraelben, a lelet új megvilágításba helyezi a mintegy 3700 évvel ezelőtti kánaánita nyelv használatát

Az írás feltalálása számos okból megváltoztatta a világot, ezek egyik oka az volt, hogy megértették, mi volt fontos az előző korok emberei számára. Greben rámutat, hogy az egyik sürgető probléma a rovarcsípés, különösen a szakálltetű volt.

Sem az ókori egyiptomiak, sem a mezopotámiaiak nem használták azt, amit ma ábécének nevezünk. Grafikus képekkel kezdték, amelyek idővel egyre absztraktabbá váltak. Úgy tartják, hogy a kánaánita nyelvekből erednek a modern európai és arab írásokban használt betűk.

Ennek az írásnak a legkorábbi ismert példái körülbelül 3800 évesek. Ami az egykori Kánaán területéről származó korai ábécé-használati példákat illeti, mindössze elszórt szavakkal rendelkezünk, amelyek Kr. e. 1300 körülre nyúlnak vissza.

A Tel-Lachis-i fésű ezt megváltoztatja, annak ellenére, hogy a betűk olyan kicsik és sekélyek, hogy a 2016-os kezdeti ásatások során nem vették észre őket. Az írás finomsága arra utal, hogy az írástudás elterjedtebb lehetett Kánaánban abban az időben, mint korábban gondolták. A fésű 17 szimbólumának alakja alapján a cikk szerzői 373 700 évesre becsülték a korát, annak ellenére, hogy az ókori város egy sokkal fiatalabb rétegében fedezték fel.

A leleten szereplő szavak így hangzanak: „Távolítsa el ez a csont a tetveket a szakállból és a hajból.” Nyilvánvaló, hogy az írás abban a korban sokkal hatékonyabban használta a betűket, mivel azokat fáradságos munkával kellett agyagba vagy csontokba kaparni, írta a Gismeteo.

A lelet a régió első olyan felirata, amely egy tárgy funkciójára, nem pedig a tulajdonosára utal.

A fésű megmaradt fogain tetű kitin nyomokat találtak. Figyelemre méltó, hogy az elefántcsont luxuscikknek számított ebben az időszakban, és valószínűleg Afrikából importálták. A fésű bizonyítja, hogy a tetvek akkoriban még a gazdagok számára is kellemetlenséget jelentettek.