Szibéria utolsó sámánja

Egy úttörő DNS-vizsgálat, amelyet természetes módon mumifikálódott maradványokon végeztek Szibériában, feltárta az egyik utolsó őslakos sámán történetét – egy 18. századi jakut nőét, akinek a származása, temetkezési rituáléi és genetikája megkérdőjelezik a gyarmati hódításról, a kulturális túlélésről és az emberi történelemről régóta fennálló feltételezéseket.

Szibéria északkeleti fagyos szívében, ahol a téli hőmérséklet –50 °C alá is csökkenhet, az idő maga is megállni látszik. A Szaha Köztársaságban (Jakutia) dolgozó régészek és genetikusok számára ez a szélsőséges környezet az emberi történelem rendkívüli archívumát őrzi, amely most újraírja mindazt, amit az őslakosok ellenállásáról, kulturális ellenálló képességéről, sőt a tabu családszerkezetekről tudunk.

A Nature magazinban megjelent jelentős régészeti-genetikai tanulmány 122, a 14. és 19. század között eltemetett, természetes módon mumifikálódott őslakos jakut maradványait elemezte. Közöttük volt egy megdöbbentő felfedezés: egy női sámán holtteste, akiről úgy gondolják, hogy az egyik utolsó hagyományos jakut sámán volt, és aki több mint 250 évvel ezelőtt halt meg, élénkpiros gyapjú ruhában.

A vörös ruhás sámán

A kutatók által UsSergue1 néven ismert nőt egy egyetlen fatörzsből faragott koporsóban találták meg Jakutia középső részén. Több réteg ruhát viselt, köztük egy hagyományos szőrme sapkát, bőr combig érő lábszárvédőket és egy importált szövetből készült vörös gyapjú ruhát – egy ritka és szimbolikusan erőteljes tárgyat.

A közelben a régészek egy rituális gödröt tártak fel, amelyben három ló csontváza volt, az egyik a sámán ruhájához illő díszekkel. Az ilyen áldozatok az elit sámánok temetkezéseinek jellegzetességei voltak, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy ez a nő hatalmas spirituális és társadalmi tekintélynek örvendett a klánján belül.

Annak ellenére, hogy az Orosz Birodalom a 17. századtól kezdve agresszív erőfeszítéseket tett Szibéria keresztényesítésére, a bizonyítékok arra utalnak, hogy a jakut sámánizmus a 18. század végéig fennmaradt, jóval azután, hogy már régóta kihaltnak hitték.

„Úgy tűnik, hogy ez a nő a klánja spirituális identitását testesíti meg” – mondta Ludovic Orlando genetikus, a tanulmány egyik szerzője. „Temetésének módja azt tükrözi, hogy egy intenzív kulturális nyomás alatt álló időszakban szándékosan törekedtek a hagyományos hiedelmek megőrzésére.”

Genetikai meglepetés

A kutatókat azonban nem csak a szertartásos temetés, hanem a nő DNS-e is megdöbbentette.

„A szülők valószínűleg nagybácsi és unokahúg vagy nagynéni és unokaöccs voltak” – mondta Dr. Ludovic Orlando, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont munkatársa a Live Science-nek.

A genetikai elemzés kimutatta, hogy a sámán szülei másodfokú rokonok voltak, vagyis nagybácsi és unokahúg, nagynéni és unokaöccs vagy féltestvérek lehettek. Ezzel ő volt a leginkább genetikailag beltenyésztett egyén az összes vizsgált jakut maradvány közül.

Bár manapság sok társadalomban tabu az ilyen kapcsolatok, a kutatók óva intenek attól, hogy a múltra modern erkölcsi kereteket alkalmazzunk. Továbbra sem világos, hogy ez az unió társadalmilag elfogadott volt-e, rituális jelentőséggel bírt-e, vagy egyszerűen csak a hatalmas klánok elit vérvonalának megőrzésének következménye volt-e.

Érdemes megjegyezni, hogy a sámán az egyik legdominánsabb jakut vérvonalból származott, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a korlátozott házassági gyakorlatokat a spirituális vagy politikai hatalom megszilárdítására használták.

Ellenállás a hódításnak összeomlás nélkül

Egy nő történetén túlmenően a tanulmány szélesebb körű eredményei megkérdőjelezik a gyarmati uralom hagyományos narratíváját.

Az európai terjeszkedés által érintett sok őslakos népességtől – például az amerikai kontinensen élőktől – eltérően a jakutok évszázadokon át figyelemre méltó genetikai folytonosságot mutatnak. Annak ellenére, hogy Oroszország 1632-ben meghódította Szibériát, a kutatók nem találtak egyértelmű bizonyítékot a népesség összeomlására, nagyszabású elvándorlásra vagy az orosz telepesekkel való széles körű keveredésre.

„A jakutok genetikai öröksége a 16. századtól napjainkig stabil maradt” – mondta a tanulmány társszerzője, Perle Guarino-Vignon. „Nem történt demográfiai csere útján történő hódítás.”

Mi lehet ennek az oka? A földrajzi elhelyezkedés.

Jakutia a Föld egyik leghidegebb és legtávolabbi régiója, ami logisztikai szempontból megnehezíti a kívülállók nagyszabású letelepedését. A népesség felváltása helyett az orosz befolyás egy tartós őslakos társadalomra rakódott rá.

Ugyanazt a történetet mesélő mikrobák

Még a mikroszkopikus bizonyítékok is alátámasztják ezt a rugalmasságról szóló narratívát.

A fogkő és a fogak elemzésével a kutatók rekonstruálták a jakutok szájüregi mikrobiomját. Arra számítottak, hogy az oroszokkal való kapcsolatfelvétel után jelentős változások történtek, különösen az árpa, a rozs és a dohány bevezetésével.

Ehelyett a jakutok szájüregi mikrobiomja évszázadok alatt meglepően stabil maradt, ami tovább erősítette azt a feltevést, hogy a mindennapi élet, az étrend és a kulturális gyakorlatok a külső nyomás ellenére is fennmaradtak.

Miért fontos ez a felfedezés

Szibéria utolsó sámánjának felfedezése több, mint régészeti érdekesség. Ritka, emberi szinten betekintést nyújt abba, hogyan alkalmazkodnak, ellenállnak és tartanak ki a bennszülött kultúrák.

Vörös ruhája, lovai, származása, sőt még DNS-e is egy lázadás nélküli ellenállás, asszimiláció nélküli túlélés történetét meséli el. Abban az időben, amikor sok őslakos történelem erőszak vagy betegségek következtében eltűnt, a jakutok megőrizték identitásukat az elképzelhető legkeményebb környezetben.

Az időben megfagyott sámán most újra megszólal – nem a mítoszok, hanem a tudomány révén.

Üzenete egyértelmű: a hódítás nem mindig jelenti a bukást. Néha minden esély ellenére a túlélést jelenti.