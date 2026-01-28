Lehet, hogy a Nagy Piramis sokkal régebbi, mint gondoltuk?

Egy nemrégiben publikált előzetes tanulmány újra felvetette az archeológia egyik leghosszabb ideje tartó vitáját: mikor épült valójában a Gízai Nagy Piramis?

Egy 2026 januárjában megjelent cikkben az olasz mérnök, Alberto Donini egy nem hagyományos kormeghatározási módszert mutat be, az úgynevezett relatív eróziós módszert (REM), amely szerinte megkérdőjelezheti a régóta elfogadott kronológiát, amely szerint a Khufu-piramis építése i. e. 2560 körülre tehető. Donini számításai szerint a piramis alapzatán látható eróziós mintázatok arra utalnak, hogy az építmény több tízezer évvel korábban, akár a késő paleolitikumban is épülhetett - írja az Arkeonews.

Ha ez az állítás beigazolódik, akkor az messzemenő következményekkel járna az ókori Egyiptom és a korai civilizáció történetére nézve. Ugyanakkor felveti a módszertan, a feltételezések és az eredmények régészeti tudományon belüli értelmezésének kérdését is.

Donini munkájának középpontjában a REM áll, egy olyan módszer, amelynek célja a kőszerkezetek korának becslése az azonos anyagból készült és azonos környezetnek kitett szomszédos kőfelületek relatív eróziójának összehasonlításával.

A logika egyszerű. Gízában a Nagy Piramis nagy részét egykor sima mészkő burkolóelemek borították. A történelmi források szerint ezeket a burkolóköveket szisztematikusan eltávolították és újrahasznosították Kairóban a nagy földrengések után – különösen az 1303-as erős földrengés után – és a mamlukok idején. Ez azt jelenti, hogy a piramis alapzatának egyes mészkőfelületei körülbelül 675 éve vannak kitéve a szél, a nedvesség, a sók és a gyalogos forgalom hatásának, míg a szomszédos felületek a műemlék eredeti építése óta vannak kitéve ezeknek a hatásoknak.

Donini szerint a két felület eróziójának különbségét mérve lehet kiszámítani, hogy a régebbi felületek mennyi ideig lehettek kitéve a hatásoknak.

A piramis alapjának kopásának mérése

A tanulmány a Nagy Piramis alapja körüli tizenkét mérési pontra összpontosít. Donini minden ponton megvizsgálta a gödrös eróziót – a kémiai és fizikai időjárás hatására kialakult kis üregeket – vagy az egyenletes felületi kopást, és becsülte a elvesztett anyag térfogatát vagy mélységét.

Egy reprezentatív példában egy burkolólap a piramis építése óta kitett oldalán mély gödrös eróziót mutat, míg a burkolókövek eltávolítása után csak akkor fedett oldalán sokkal sekélyebb erózió látható. E két eróziós térfogat arányának felhasználásával és egy lineáris eróziós modell alkalmazásával Donini csak erre a pontra több mint 5700 évnyi kitettségi időt számított ki.

Más pontoknál ennél jóval magasabb értékeket kapunk. Több mérés 20 000 és 40 000 év közötti kitettségnek megfelelő eróziót jelez, míg a tizenkét pont aritmetikai átlaga körülbelül 24 900 évvel a jelen előtt, azaz nagyjából i. e. 22 900-ra ad eredményt.

Valószínűség, nem pontosság

Donini hangsúlyozza, hogy a REM nem arra szolgál, hogy pontos építési dátumot adjon. Ehelyett egy nagyságrendet becsül. A bizonytalanság kezelése érdekében a tanulmány alapvető statisztikai elemzést alkalmaz, kiszámítja a szórás értéket és Gauss-féle valószínűségi görbét állít fel.

Ezen modell alapján a jelentés arra a következtetésre jut, hogy 68,2% a valószínűsége annak, hogy a Nagy Piramis valamikor i. e. 9000 és i. e. 36 000 között épült, a legnagyobb valószínűséggel i. e. 20 000 körül.

A szerző hangsúlyozza, hogy ezek a következtetések előzetesek, és további méréseket és együttműködést szorgalmaz.

A bizonytalanság okai

A tanulmány nyíltan elismeri azokat a számos tényezőket, amelyek idővel befolyásolhatják az erózió mértékét. Az ókori Egyiptom éghajlati viszonyai valószínűleg nedvesebbek voltak, mint ma, ami a távoli múltban felgyorsíthatta az eróziót. Ezzel szemben a modern szennyezés és a savas eső az elmúlt évszázadokban növelhette az erózió mértékét, ami torzíthatja az összehasonlításokat.

Az emberi tevékenység egy másik bonyolító tényező. A Nagy Piramis alapja ma naponta több ezer látogatót fogad, míg az ókorban a gyalogos forgalom sokkal kisebb volt. A kőfelületek időszakos eltemetése a homok alatt – hasonlóan ahhoz, ami a Szfinxnél történt – szintén hosszú ideig védhette a piramis egyes részeit az eróziótól.

Ezeknek a változóknak köszönhetően Donini szerint az egyes mérési pontok túlbecsülhetik vagy alábecsülhetik a korát, de a több pont átlagolásával csökkenthető a hiba.

Kihívás a bevett kronológiának

A REM-alapú dátumok éles ellentétben állnak a hagyományos egyiptológiai idővonallal, amely történelmi feljegyzésekre, feliratokra, szerszámnyomokra, a kapcsolódó szerves anyagok radiokarbonos kormeghatározására és tágabb régészeti kontextusra támaszkodik, hogy Khufu uralkodását határozottan az Ókori Birodalom negyedik dinasztiájába helyezze.

Donini szerint ez az eltérés azt jelentheti, hogy a piramis Khufu előtt épült, és uralkodása alatt csupán felújították vagy átalakították – ez a hipotézis már régóta jelen van a perifériás irodalomban, de a mainstream tudomány elutasítja.

Jelenleg a tanulmány még nem ment keresztül szakértői értékelésen egy jelentős régészeti folyóiratban, és következtetései továbbra sem részei az akadémiai konszenzusnak. A legtöbb régész óva int attól, hogy az eróziós ráták rendkívül változékonyak és nehéz lineárisan modellezni őket több tízezer évre visszamenőleg.

Folyamatos vita

Hogy a REM hasznos kiegészítő eszköznek bizonyul-e, vagy módszertani zsákutcának, az még a jövő zenéje. Az azonban biztos, hogy a tanulmány rávilágít arra, hogy még az ókori világ legikonikusabb műemlékei is alapvető kérdéseket vethetnek fel.

Jelenleg a Nagy Piramis továbbra is szilárdan az Ókori Birodalomhoz kötődik, de az ehhez hasonló tanulmányok biztosítják, hogy a származásáról szóló viták még messze nem zárultak le. Ahogy Donini maga is megjegyzi, további mérésekre és független ellenőrzésre lesz szükség, mielőtt ezeket a rendkívüli állításokat érdemben értékelni lehetne.