„Nem cserélném le az eddigi életemet” - Auschwitz amely örökre megváltoztatott mindent

Auschwitz olyan méreg, amely „megváltoztatta az egész életemet, világképemet, de nem panaszkodom, és nem cserélném le ma sem az eddigi életemet” – jelentette ki Edith Bruck magyar származású írónő, akit a RAI olasz közmédia a holokauszt nemzetközi emléknapjának jelképeként szólaltatott meg kedden.

Edith Bruck felidézte gyermekkorát és azt a pillanatot, amikor 1944-ben szüleivel és másik három testvérével megérkezett Auschwitzba. A Tiszakarádon született Edith akkor tizenhárom éves volt.

Hangsúlyozta, hogy magyar csendőrök vitték el őket otthonukból: hiába mondták, hogy édesapját az első világháborúban kitüntették, egy húszéves csendőrgyerek pofon ütötte Edith Bruck negyvennyolc éves apját. „Akkor tudtam, hogy mindennek vége van” – jelentette ki.

Visszaemlékezett édesanyja halálára a gázkamrákban, a láger szenvedéseire – az éhezésre és hidegre –, fiatal rabtársainak öngyilkosságára.

„Auschwitz olyan mint a méreg, az ott átélt tapasztalat áthatja és megváltoztatja az egész életedet, a teljes életszemléletedet” – mondta Edith Bruck.

A kilencvennégy éves írónőt a holokauszt nemzetközi emléknapján a RAI olasz közmédia rendkívüli tanúként szólaltatta meg.

Edith Bruck a római lakásában készült interjúban hangoztatta, hogy azért kezdett el írni, mivel az volt az egyetlen módja, hogy a koncentrációs táborok túlélőjeként meghallják a szavát.

„Ma is szükség van az írásra, szükség van a kiáltásra, mert a világ tele van igazságtalansággal, és mindaz, ami történik, rám is vonatkozik” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy soha nem érzett gyűlöletet senki, még a németek iránt sem.

Edith Bruck 1954-től Rómában él, ahol egyszer egy üzletben összefutott azzal a lengyel zsidó nővel, aki barakkjuk kápója volt. Felismertük egymást, de ő jobban félt tőlem – mondta Edith Bruck.

Az interjút abban a fehér színű vállkendőben adta, amelyet 2021-ben személyesen Ferenc pápa vitt neki ajándékba, amikor felkereste az írónőt a lakásában. Edith Bruck a 2025-ös jubileumi katolikus szentév emlékkönyvében is szerzőként szerepelt. Olaszországban József Attila, Radnóti Miklós és Illyés Gyula fordítójaként is ismert.

A Corriere della Sera című napilap kedden közölt felmérése szerint az olaszok fele szerint az antiszemitizmus erősödik, és több mint negyvenhat százalékuk úgy látja, hogy a zsidóellenességet a palesztin-izraeli konfliktus elmélyítette.