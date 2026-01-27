Nem csak áldozatok voltunk, hanem részesei a rémtetteknek

A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján mi elsősorban egy magyar nemzeti tragédiára emlékezünk, amelynek részesei voltunk a több százezer ártatlan áldozattal és részesei voltunk az elkövetők oldalán is – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Holokauszt Emlékközpontban tartott megemlékezésen.

Gulyás Gergely, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján úgy fogalmazott: a holokauszt tragédiájának részese volt a magyar nemzet, amelynek kiváló és ártatlan polgárait, köztük gyermekeket és asszonyokat hurcoltak el, kínoztak meg és gyilkoltak meg, és részese volt a magyar állam, amely nem csupán nem védte meg polgárait, de közreműködött a rémtettekben „gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással”.

De részesei voltak azok a hősök is, akik emberek maradtak az embertelenségben, akik életük kockáztatása vagy feláldozása árán is életeket mentettek – tette hozzá a miniszter.

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) és a Holokauszt Dokumentációs Központ (HDK) kuratóriumának elnöke köszöntőjében kiemelte: a holokauszt időben, térben és mértékében is egyedülálló tragédia, amely nemcsak a zsidó történelem, hanem az egyetemes emberi történelem mélypontja is. Ezért kell újra és újra hangsúlyozni: a holokauszt nem csupán „a zsidók ügye”.

Szerb Antal-idézettel emlékezett közösségi oldalán Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a holokauszt nemzetközi emléknapján – közölte a Miniszterelnöki Iroda kedden az MTI-vel.

„A közös kultúra, a közösen átélt emberi értékek tarthatják csak össze a sokfelé szétszórt magyart. Magyarnak lenni ma nem állami hovatartozást jelent, hanem az érzésnek és gondolatnak egy specifikus módját, ami ezer év értékeiből szűrődött le: kultúrát. Minden történetírás, minden szellemtudományi munka legfőbb célja máma kulturális lojalitásra nevelni. Amíg kultúránkhoz hűek maradunk, önmagunkhoz vagyunk hűek” – írta az államtitkár a tájékoztatás szerint.

Hozzátették, Nagy János emlékeztetett: a 20. század egyik legnagyobb irodalomtudósát, Szerb Antalt Balf mellett 81 éve ezen a napon verték agyon a nyilas keretlegények. És ugyanezen a napon szabadították föl a szövetségesek az auschwitzi haláltábort – idézte föl az államtitkár.