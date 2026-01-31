Montezuma azték király titka

II. Montezuma, az Azték Birodalom 16. század eleji uralkodójának állatkertje nemcsak élő kuriózumok gyűjteménye volt, hanem egy összetett intézmény, amely szorosan kapcsolódott államának politikájához, vallásához és tudományához.

A fővárosban, Tenochtitlanban (a mai Mexikóváros helyén) található állatkert több ezer állatnak adott otthont, melyeket a birodalom minden szegletéből és azon túlról gyűjtöttek össze: sasoktól, jaguároktól és pumáktól kezdve krokodilokon, majmokon és egzotikus madarakon át.

Ennek az állatkertnek a célja sokrétű volt: a császár hatalmának élő szimbólumaként szolgált, képes volt leigázni a természet legvadabb erőit; állatokat szállított az isteneknek való feláldozáshoz a legfontosabb szertartások során; és kutatóközpontként szolgált, ahol az udvari zoológusok megfigyelték az élőlények viselkedését és tulajdonságait.

Az állatokat gondosan megtervezett körülmények között tartották, amelyek utánozták természetes élőhelyüket, és különleges gondozók és vadászok voltak felelősek befogásukért, szállításukért és gondozásukért.

Az állatkertben gyakran találkoztak spanyol konkvisztádorokkal, például Hernán Cortéssel – ennek célja a vendégek meghökkentése és megfélemlítése volt, bemutatva Montezuma példátlan gazdagságát és hatalmát.

Ez az állatkert volt az első nagyszabású élő állatgyűjtemény az Újvilágban, és élénken bemutatja, hogyan integrálták az aztékok a természetet társadalmi, vallási és politikai rendszereikbe. A spanyol hódítás utáni pusztulása nemcsak egy egyedülálló gyűjtemény elvesztését jelentette, hanem egy egész világ összeomlásának szimbólumát is - írta meg a Gismeteo.