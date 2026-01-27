Elmoshatja az AI a Holokauszt történelmi igazságát?

A mesterséges intelligencia által generált tartalom és annak terjesztése alkalmas a tények és a fikció közötti határvonal elmosása által a történelmi igazság torzítására és a kollektív emlékezet befolyásolására – hívta fel a figyelmet Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kedden.

Az auschwitz-birkenaui koncentrációs és megsemmisítő tábor felszabadításának 81. évfordulója alkalmából kiadott közleményében Kaja Kallas hangsúlyozta, a második világháború vége óta az antiszemitizmus mostanra soha nem látott szintet ért el.

A közelmúltbeli ausztráliai terrortámadástól kezdve a zaklatásokon, a vandalizmuson át a zsidó közösségek elleni fenyegetésekig az antiszemitizmus megújult brutalitással nyilvánul meg világszerte, és az antiszemitizmus riasztó növekedését a rasszizmus, az intolerancia és a gyűlölet erődösére kíséri – hívta fel a figyelmet Kallas.

Elmondta: az Európai Unió fellép az antiszemita gyűlöletbeszéd és a hamis információk terjesztése ellen, egyebek között a digitális tudás fejlesztése által, hogy segítse a fiatalokat az antiszemita tartalmak azonosításában és megkérdőjelezésében.

Az emlékezés nemcsak az áldozatok előtti tiszteletről szól, hanem figyelmeztetés is az élők számára arra vonatkozóan, hogy hová vezethet a gyűlölet, a tagadás és a közöny – zárta gondolatait az uniós diplomácia vezetője.

Az ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává. 1945-ben ezen a napon szabadult fel az auschwitz-birkenaui haláltábor, amelyben a nácik mintegy 1 millió 300 ezer embert gyilkoltak meg, köztük mintegy 430 ezer magyart.