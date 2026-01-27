2026. január 27., kedd

Az egyiptomi mumifikáláshoz használt összetevőket illatuk alapján azonosítják

A méhviaszt, a bitument és az állati zsírokat mind a holttestek mumifikálásához használták.

 2026. január 27. kedd. 0:58
Az új kutatások szerint az ókori egyiptomi múmiák illata nyomokat tartalmaz arról, hogy mikor és hogyan balzsamozzák őket. 19 különböző mumifikált holttest illatának elemzésével a tanulmány szerzői azonosítani tudták a balzsamok elkészítéséhez használt összetevők típusait, és meg tudták határozni az egyes múmiák eredetének történelmi időszakát.

Az egyiptomi mumifikáláshoz használt összetevőket illatuk alapján azonosítják
I. Merenré fáraó múmiája az Imhotep Múzeumban
Fotó: AFP/Khaled Desouki

A mumifikálás gyakorlata körülbelül 4500 évvel ezelőtt, az ókori Egyiptom Óbirodalma idején vált népszerűvé, és egészen a római korig folytatódott. Az évek során a balzsamozási összetevők összetétele megváltozott, különböző időpontokban különböző típusú növényi olajokat, állati zsírokat és gyantákat használtak, valamint változó mennyiségű méhviaszt és bitument.

Eddig a kutatóknak bonyolult kémiai elemzési technikákra kellett támaszkodniuk a balzsamok összetevőinek azonosításához, amelyek közül néhány helyrehozhatatlanul károsíthatja a törékeny múmiákat. Azonban, mivel minden egyiptomi múmia „jellegzetes dohos szagot” áraszt, az új tanulmány szerzői elgondolkodtak azon, hogy meg tudják-e állapítani az ősi balzsamok összetételét az általuk kibocsátott illékony szerves vegyületek alapján - írja az IFLScience.

A tanulmányban vizsgált múmiák szinte az ókori Egyiptom teljes történelmét lefedték, i. e. 2000-től i. sz. 295-ig. Összességében a kutatók azt találták, hogy az azonos történelmi korszakból származó múmiák nagyjából azonos illékony profilokat mutattak, ami tükrözi, hogyan változtak a balzsamozási technikák az idők során.

Például az Új Birodalom, a Ptolemaiosz-dinasztia és a római korszak múmiái mind tartalmaztak bitumen nyomokat, míg a korábbi múmiákban nem volt jelen ez a kőolajból nyert összetevő. A használt méhviasz mennyiségének, valamint a balzsamokban található zsírok és olajok típusának különbségei is hozzájárultak a különböző korszakok múmiáinak illatösszetételéhez.

A kutatók anélkül is, hogy tudták volna, milyen olajokat és zsírokat használtak, a múmia illatában található illékony vegyületek alapján meg tudták határozni, hogy az melyik korszakból származik. Az illat. A balzsamozási gyakorlatok időbeli különbségei annyira jellegzetesek, hogy a múmia kora bizonyult a legnagyobb hatással lévő tényezőnek az illatprofilját illetően.

Az ősi múmiák illata egyre inkább felkeltette a tudósok figyelmét, egy nemrégiben készült tanulmány pedig számos „édes”, „fűszeres” és „fás” aromát azonosított ezekben a konzervált holttestekben. A legújabb tanulmány szerzői szerint ezeknek az illatoknak a illékony elemzése gyors, egyszerű és nem invazív módszert jelenthet a múmia korának megállapítására és a balzsamozási módszerrel kapcsolatos információk gyűjtésére.

