Történelem

Mikor népesítette be a modern ember az összes kontinenst?

Ezek a migrációk formálták a ma látható kultúrák és genetikai vonalak sokféleségét

MH
 2026. január 26. hétfő. 6:19
A modern ember, a Homo sapiens, körülbelül 300 000 évvel ezelőtt jelent meg az afrikai kontinensen, és körülbelül 200 000 évvel ezelőtt kezdett el más kontinensekre vándorolni.

Mikor népesítette be a modern ember az összes kontinenst?
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/Gorodenkoff Productions

Az első csoportok Afrikából távozva keltek át a Földközi-tenger keleti részén, valószínűleg szárazföldi hidakat használva, vagy a Bab el-Mandeb-szoroson átúszva. Gyorsan elterjedtek Ázsiában, ahol 54 000 és 44 000 évvel ezelőtt kereszteződtek a gyenyiszovai emberekkel. A Homo sapiens körülbelül 50 000 és 60 000 évvel ezelőtt érkezett Európába, ahol a neandervölgyiekkel kölcsönhatásba léptek.

A modern ember körülbelül 60 000 évvel ezelőtt érkezett Óceániába, letelepedve Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában. Régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy Új-Guineában már 50 000 évvel ezelőtt is jelen voltak.

A Homo sapiens később érkezett Amerikába, valószínűleg a Bering-föld hídján átkelve, amely az utolsó jégkorszakban kötötte össze Ázsiát és Amerikát.

Ezek a migrációk formálták a ma látható kultúrák és genetikai vonalak sokféleségét - írta meg a Gismeteo.

