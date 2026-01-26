Mikor népesítette be a modern ember az összes kontinenst?

A modern ember, a Homo sapiens, körülbelül 300 000 évvel ezelőtt jelent meg az afrikai kontinensen, és körülbelül 200 000 évvel ezelőtt kezdett el más kontinensekre vándorolni.

Az első csoportok Afrikából távozva keltek át a Földközi-tenger keleti részén, valószínűleg szárazföldi hidakat használva, vagy a Bab el-Mandeb-szoroson átúszva. Gyorsan elterjedtek Ázsiában, ahol 54 000 és 44 000 évvel ezelőtt kereszteződtek a gyenyiszovai emberekkel. A Homo sapiens körülbelül 50 000 és 60 000 évvel ezelőtt érkezett Európába, ahol a neandervölgyiekkel kölcsönhatásba léptek.

A modern ember körülbelül 60 000 évvel ezelőtt érkezett Óceániába, letelepedve Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában. Régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy Új-Guineában már 50 000 évvel ezelőtt is jelen voltak.

A Homo sapiens később érkezett Amerikába, valószínűleg a Bering-föld hídján átkelve, amely az utolsó jégkorszakban kötötte össze Ázsiát és Amerikát.

Ezek a migrációk formálták a ma látható kultúrák és genetikai vonalak sokféleségét - írta meg a Gismeteo.