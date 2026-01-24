Hatalmas áttörés lehet az egyiptomi királynő rejtélyében?

A híres egyiptomi régész, Zahi Hawass bejelentette, hogy hamarosan felfedezik a legendás Nofertiti királynő, az ókori Egyiptom egyik legrejtélyesebb alakjának sírját.

A Mirror szerint a kutató erről egy új, életéről szóló dokumentumfilmben beszélt, melynek címe A kalapos férfi.

A most 78 éves Hawass, egyiptológus és egyiptomi turisztikai és régiségügyi miniszter bízik benne, hogy hamarosan felfedezést tehet. „Ha megteszem ezt a felfedezést, örömmel zárom pályafutásomat Egyiptom legfontosabb királynőjéhez, Nofertitihez kapcsolódó legfontosabb felfedezéssel” – mondta a régész.

Nofertiti sírjának felfedezése fényt deríthet az egyiptomi történelem egyik fő rejtélyére – vajon ez a rejtélyes nő valóban fáraó lett-e férje, Ehnaton 1336-ban bekövetkezett halála után.

Nofertitit többször is ábrázolták domborműveken a hagyományosan a fáraóknak fenntartott szerepekben, beleértve az ellenségek legyőzését ábrázoló jeleneteket is. Temetésének helyét azonban még nem sikerült megbízhatóan azonosítani, így valódi státusza bizonytalan az Egyiptomban zajló jelentős vallási változások időszakában.

Ásatások a Királyok völgyében

Hawass és csapata a Királyok völgyének keleti részén ásatásokat végez, Hatsepszut, az egyik leghatalmasabb női fáraó sírja közelében, aki Kr. e. 1479 és 1458 között uralkodott. Bár jelenleg nincsenek közvetlen bizonyítékok, a régész azt mondja, erős belső meggyőződése, hogy itt nyugodhat Nofertiti.

„Van egy terület a Királyok völgyének keleti részén, ahol most dolgozunk, Hatsepszut királynő sírja mellett. Remélem, hogy ez Nofertiti királynő sírja lehet... Ez a felfedezés nagyon hamarosan megtörténhet” – mondta Hawass.

Az évek során a környéken végzett kutatásai során már két sírt fedezett fel – a KV65-ös és a KV66-os jelűt. A régész úgy véli, hogy a jelenlegi ásatások segítenek majd jobban feltérképezni a területet, és végül megtalálni Nofertiti temetkezési helyét.

Megjegyzendő, hogy Hawass nem először állítja, hogy közel jár a megoldáshoz. 2022-ben azt vetette fel, hogy a Királyok völgyében talált két múmia egyike Nofertitihez tartozhat, de ezt soha nem erősítették meg.

Eközben, tavaly egy Hawass vezette expedíció egy másik nagy felfedezést tett: egy 4400 éves sírbolt vizsgálata során, amely valószínűleg egy korábban ismeretlen hercegé, Usserefre-é volt, egy hatalmas rózsaszín gránitajtóra bukkantak, amely a valaha Egyiptomban talált legnagyobb ajtó.

A 4,5 méter magas és 1,15 méter széles ajtó igazinak tűnik, de valójában nem nyílik. A tudósok úgy vélik, hogy a lelet egy „szimbolikus portál”, amelyen keresztül a halottak lelkei beléphetnek a túlvilágra.

Ahogy Dr. Melanie Pitkin, a Cambridge-i Egyetem munkatársa elmagyarázta, az ilyen „álajtóknak” fontos rituális jelentőségük volt.

„Rokonok és papok mentek a sírhoz, ahol egy álajtó volt, kimondták az elhunyt nevét, felidézték érdemeit, és felajánlásokat hagytak. Úgy hitték, hogy az elhunyt lelke varázslatosan utazik a sírkamra és a túlvilág között, magával ragadva a túlvilági létezéshez szükséges ételt, italt és felajánlásokat” – jegyezte meg.

Hogy Havasz Nofertiti sírjával kapcsolatos várakozásai valóra válnak-e, az még a jövő zenéje. A kiadvány szerzői hangsúlyozzák azonban, hogy már maga a felfedezés lehetősége is jelentős visszhangot kelt a tudományos világban.