Háromezer éves sörre emlékeztető italmaradványokat fedeztek fel Kínában

A Fox News jelentése szerint a régészek nemrégiben Nyugat-Kínában felfedezték az ősi erjesztett italok nyomait.

A tanulmányt a Mogou lelőhelyen végezték Kanszu tartományban, amely Északnyugat-Kínában található, a Tibeti-fennsík északkeleti szélének közelében.

„Ezt a helyet hosszú ideig temetőként használták a bronzkorban, az i. e. második évezred végén. A kutatók négy sírból származó 42 edényt elemeztek, és mikroszkopikus maradványokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy egykor erjedt folyadékokat tartalmaztak” – jegyezte meg az anyag.

A szakértők mikrofosszíliákat elemeztek, és keményítőszemcséket, fitolitokat és gombákat fedeztek fel, amelyek Mogou ősi lakóinak étrendjének „sokszínűségére” utalnak.

Kiderült, hogy a mogou nép a „ku” módszerrel főzte az italokat, amely rizsből és Monascusból, vagyis vöröspenészből készült erjesztőanyagot tartalmazott, és az italokat olyan gabonafélékből készítették, mint a köles, a rizs, a búza és az árpa.

Li Liu, a Stanford Egyetem kelet-ázsiai nyelvek és kultúrák professzora és a tanulmány társszerzője szerint ezek az erjesztett italok „valószínűleg a szűretlen sörre hasonlítottak, kásaszerű állaggal”.

Megjegyezte, hogy az italok alacsony alkoholtartalmúak és „enyhén édes-savanyú ízűek”.

„Valószínűleg frissen, a modern sörgyártásban használt komló nélkül fogyasztották őket. Az erjesztés javította a tartósságot, a tápértéket és az emészthetőséget, ami lehetővé tette, hogy ne csak pusztán rituális célokra fogyasszák őket” – hangsúlyozta a kutató.

Liu elmondta, hogy az erjesztett alkoholos italoknak hosszú története van Kínában, már 10 000 éve használják temetési áldozatként és ünnepi eseményeken.

„Ugyanakkor ezek az italok mindennapi táplálékforrásként is szolgálhattak, mivel az erjesztés javította tárolási tulajdonságaikat, tápértéküket és emészthetőségüket, lehetővé téve a rituális célokon túli fogyasztásukat” – tette hozzá.

A kutató azt is elmondta, hogy a sörfőzési módszerek az évszázadok során nagyrészt változatlanok maradtak, ami egy jól bevált hagyományra utal.

„A tanulmány az első tudományos elemzése Nyugat-Kína bronzkorából származó ősi alkoholmaradványoknak. Mivel a lelőhely a kelet-nyugati irányú fő kulturális kommunikációs útvonalak mentén található, a tanulmány eredményei rávilágítanak arra, hogy a „láthatatlan” hagyományok – mint például a sörfőzési ismeretek és az erjesztési gyakorlatok – milyen fontos, de gyakran alábecsült összetevői voltak a régiók közötti emberi interakciónak és kulturális cserének” – hangsúlyozta Liu.