Történelem
Eddig ismeretlen nyelv jeleit találták
A kutatók nem véletlenszerű karcolásokkal foglalkoznak
A felirat gondosan faragott szimbólumok sorozatából áll, amelyek nem felelnek meg az ókori régió ismert ábécéinek, beleértve a lusitán és a celtiber ábécét sem, és nincsenek nyilvánvaló analógiáik távolabbi nyelvi rendszerekkel.
A jelek egyedisége, rendezettsége és alkalmazásuk egyértelműen szándékos jellege arra utal, hogy a kutatók nem véletlenszerű karcolásokkal, hanem egy jelentéssel bíró szimbólumrendszerrel foglalkoznak.
A felfedezés egy korábban ismeretlen írott hagyomány vagy elszigetelt nyelv létezésére utalhat a rómaiak előtti Nyugat-Európában. Ez a felfedezés arra késztet, hogy újragondoljuk a régió ókori kulturális és nyelvi sokszínűségéről, valamint az őskori kommunikációs formák összetettségéről alkotott elképzeléseket.