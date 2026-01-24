Eddig ismeretlen nyelv jeleit találták

A régészek egy rejtélyes feliratokkal ellátott kőtáblát fedeztek fel az Ibériai-félsziget északnyugati részén végzett ásatások során.

A felirat gondosan faragott szimbólumok sorozatából áll, amelyek nem felelnek meg az ókori régió ismert ábécéinek, beleértve a lusitán és a celtiber ábécét sem, és nincsenek nyilvánvaló analógiáik távolabbi nyelvi rendszerekkel.

A jelek egyedisége, rendezettsége és alkalmazásuk egyértelműen szándékos jellege arra utal, hogy a kutatók nem véletlenszerű karcolásokkal, hanem egy jelentéssel bíró szimbólumrendszerrel foglalkoznak.

A felfedezés egy korábban ismeretlen írott hagyomány vagy elszigetelt nyelv létezésére utalhat a rómaiak előtti Nyugat-Európában. Ez a felfedezés arra késztet, hogy újragondoljuk a régió ókori kulturális és nyelvi sokszínűségéről, valamint az őskori kommunikációs formák összetettségéről alkotott elképzeléseket.