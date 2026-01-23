Az indonéz kéznyomatok a legrégebbi barlangi művészet, amelyet valaha találtak

Indonézia egy nagyrészt feltáratlan területén barlangfalakon talált kéznyomatok lehetnek a legrégebbi, eddig tanulmányozott sziklarajzok, amelyek legalább 67 800 évesek.

Egy kutatócsoport ezeket az indonéziai kéznyomokat a világ egyik legrégebbi festményének ismerte el

Az indonéz és ausztrál kutatók által Sulawesi szigetén elemzett barnás színű lenyomatokat úgy készítették, hogy a barlang falához helyezett kezekre festéket fújtak, így rajzolva körvonalat.

Ez az őskori művészeti forma arra utal, hogy az indonéz sziget virágzó művészeti kultúra otthona volt. A festmények korának megállapításához a kutatók meghatározták a műalkotások tetején kialakult ásványi kéreg korát.

A független paleoantropológus, Genevieve von Petzinger szinte felkiáltott örömében.

„El se hiszem! Ez fantasztikus!” – mondta.

Indonézia köztudottan a világ legkorábbi barlangrajzainak ad otthont, a tudósok számtalan ősi művészeti példát elemeztek világszerte – beleértve a csontokon és köveken található egyszerű jeleket, amelyek több százezer évre nyúlnak vissza. Egy dél-afrikai sziklán található rajzot körülbelül 73 000 évvel ezelőttre datáltak.

A Sulawesi szigetéről származó új műalkotás a legrégebbi, amelyet barlangfalakon találtak. A sablonok a sziklarajzok egy összetettebb hagyományát is képviselik, amely akár egy közös kulturális gyakorlat része lehetett – mondta a tanulmány szerzője, Maxime Aubert, a Griffith Egyetem munkatársa, aki a Nature folyóiratban nemrégiben tette közzé a tanulmányt.

A tudósok szeretnék megérteni, mikor tanultak meg az ősi emberek művészetet alkotni, mikor tértek át a pontokról és vonalakról az önmaguk és a körülöttük lévő világ értelmesebb ábrázolására. Ezek a barlangrajzok segítenek megalapozni az emberi kreativitás hajnalának idővonalát.

Egyelőre nem világos, hogy kinek a keze készítette a lenyomatokat. Lehetséges, hogy egy ősi embercsoporthoz, a gyenyiszovaiakhoz tartoznak, akik a területen éltek, és esetleg kapcsolatba léptek a Homo sapiens őseinkkel, mielőtt végül kihaltak. Vagy az Afrikából eltávolodó modern emberekhez tartozhatnak, akik ebben az időben barangolhattak a Közel-Keleten és Ausztráliában. A barlangrajzok finom részletei, beleértve a szándékosan módosított ujjbegyeket is, emberi kézre utalnak.

A sziget ugyanazon a részén felfedezett más rajzok, köztük egy emberi alak, egy madár és lószerű állatok, sokkal újabb keletűnek bizonyultak, némelyikük körülbelül 4000 évvel ezelőttről származik.

Valószínűleg további műalkotások is találhatók a közeli szigeteken, amelyek még a kéznyomoknál is régebbiek lehetnek. A jövőbeli tanulmányok segíthetnek a tudósoknak megérteni, hogyan terjedtek el ezek a művészeti hagyományok világszerte – írta meg az apnews.com.

„Számunkra ez a felfedezés nem a történet vége” – mondta Aubert. „Ez egy felhívás arra, hogy folytassuk a keresést.”