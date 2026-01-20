Történelem
A Pompeii fürdők vize mocskos volt
Egy kémiai vizsgálat most kimutatta, mivel voltak szennyezve a fürdők.
A Johannes Gutenberg-Universität Mainz kutatói által végzett új tanulmány azonban kevésbé idilli képet fest a Pompeji első nyilvános fürdőiről. Az úgynevezett köztársasági termák, amelyeket körülbelül 130 és 30 között használtak, sokkal kevésbé voltak vonzóak, mint eddig feltételezték.
A vizsgálat középpontjában a termák medencéiből származó mészkőlerakódások álltak. Ezek a kalcium-karbonátból álló lerakódások kémiai információkat őriznek a vízről, amelyből keletkeztek. A benne lévő szénizotópok elemzése utalásokat szolgáltatott a szerves szennyeződések mértékére.
Nincs friss víz a pompeji fürdőkben
Ezek elsősorban mikrobiális aktivitásból, valamint emberi maradványokból, például izzadságból, bőrzsírokból, vizeletből és fürdőolajokból származnak. A későbbi császárkorral ellentétben Pompeji ebben az időben még nem rendelkezett vízvezeték-rendszerrel, és így folyamatosan rendelkezésre álló friss vízzel sem.
Ehelyett a víz kútból és ciszternákból származott, és egyetlen, rabszolgák által működtetett emelőszerkezet segítségével jutott el a fürdőkbe. Gyakori vízcsere technikailag nem volt lehetséges - írja a focus.de.
A modern módszerek megkönnyítik Pompeji kutatását
A pompeii régészeti kutatások folyamatosan új betekintést nyújtanak az ókori város mindennapi életébe. A modern ásatási technikák még a legkisebb nyomokat is láthatóvá teszik. Így a régészek rekonstruálhatják a társadalmi struktúrákat, az életmódot és a utolsó pillanatokat egy közel 2000 éve konzervált városban.