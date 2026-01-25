Krokodilmúmiát fedeztek fel Egyiptomban

A modern technológia lehetővé tette a tudósok számára, hogy kicsomagolás nélkül bepillantsanak egy egyiptomi krokodilmúmia belsejébe, feltárva egy több mint 2000 éves lenyűgöző felfedezést – a hüllő utolsó zsákmányát.

A Birminghami Múzeum komputertomográfiás (CT ) vizsgálatával a kutatók egy emésztetlen halat fedeztek fel az állat gyomrában, amely még mindig egy bronz horogra volt kötve. Ez arra utal, hogy a krokodilt kifogták, majd gyorsan mumifikálták rituális célokra, mielőtt a teste bomlani kezdett volna. A horog jelenléte megerősíti Hérodotosz ókori történész által leírt vadászati ​​módszereket is, amelyek során disznóhússal csalták a krokodilokat a horgokra.

Fontos megjegyezni, hogy az állat belső szerveit nem távolították el a balzsamozás során, ahogy azt az emberi múmiáknál gyakran tették. Ez tette lehetővé, hogy az egyedülálló „időkapszula” a mai napig fennmaradjon.

További érdekesség a belekben található gasztrolitok – kövek, amelyeket a hüllők lenyelnek az emésztés elősegítése és a felhajtóerő szabályozása érdekében. Ezek közül néhány még nem érte el a gyomrot, ami hirtelen halálra is utalhat. A múmia valószínűleg egy nílusi krokodilhoz tartozik, és az állatok aktív mumifikációjának időszakából származik (körülbelül 2000–3000 évvel ezelőtt). Fogadalmi felajánlásként hozták létre Sebek istennek, aki a víz és a termékenység erejét testesítette meg.

A tanulmány bemutatja, hogyan teszik lehetővé a nem invazív módszerek – különösen a CT- szkennelés és az azt követő 3D-s modellezés –, hogy értékes adatokat szerezzünk az ősi tárgyakról anélkül, hogy károsítanánk őket, és hogyan nyitnak új oldalakat az ókori Egyiptom vallási gyakorlatainak és az ember és a természet közötti interakció megértésében.