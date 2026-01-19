Ritka állatmúmiákra bukkantak

Tudósok hét mumifikált gepárdot és 54 további állati tetemet fedeztek fel barlangokban Arar közelében. Ezek a legfeljebb 1800 éves leletek rendkívül jó állapotban vannak.

A szaúd-arábiai Arar város közelében található barlangokban a tudósok rendkívüli felfedezést tettek: hét mumifikált gepárdot és 54 további állat maradványait találták, amelyek 130 és 1800 év közötti korúak. A kutatók szerint a barlangok száraz és stabil körülményei hozzájárulhattak a tetemek természetes konzerválásához. Az eredményeket a Communications Earth & Environment szakfolyóiratban tették közzé.

A múmiák egyértelműen mutatják a bomlás jeleit: végtagjaik összezsugorodtak, szemük homályos, és kiszáradt héjaknak tűnnek. Ennek ellenére meglepően jó állapotban vannak. Ahmed Boug, a Nemzeti Vadvédelmi Központ munkatársa a CBS Newsnek elmondta, hogy ez Szaúd-Arábiában „teljesen példátlan”. Az ilyen leletek rendkívül ritkák, mivel a nagy emlősöket gyakran megeszik a dögevők, például a hiénák vagy a madarak, mielőtt konzerválódhatnának.

Kutatók rejtélyes gepárdbarlangokat fedeznek fel

A kutatók találgatnak a lelet hátteréről. Nem világos, miért volt ennyi gepárd a barlangokban. Lehet, hogy ez volt az a hely, ahol az anyák világra hozták és felnevelték kicsinyeiket.

A felfedezés értékes információkat szolgáltat a gepárdok evolúciójáról és eltűnéséről a régióban. A nagy macskák egykor Afrika és Ázsia nagy részén elterjedtek voltak, ma azonban már csak eredeti élőhelyük kilenc százalékán élnek. A CBC News szerint ennek okai között szerepel az élőhelyek elvesztése, a szabályozatlan vadászat és a zsákmányállatok hiánya.

A gepárdok azonban nem a világ legrégebbi múmiái. A „Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)” szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a világ legrégebbi múmiái Délkelet-Ázsiából és Dél-Kínából származnak. Már több mint 10 000 évvel ezelőtt is konzerválták az emberek a halottaikat ezekben a régiókban.